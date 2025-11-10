Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 10 al 16 de noviembre

Esta semana, Guadalajara sonará al ritmo de los artistas más esperados del año, quienes llegarán a los escenarios tapatíos para maravillar con su canto, interpretación y talento.

A lo largo de los años, la Perla Tapatía se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de la música, ya que diariamente recibe una gran cantidad de shows y espectáculos dedicados a apreciar este arte. Además, sus múltiples recintos han logrado cautivar a intérpretes nacionales e internacionales que, una y otra vez, continúan regresando a la ciudad.

Te puede interesar: Juan Gabriel tendrá homenaje sinfónico en Auditorio Nacional: fecha y precios de boletos

Y esta vez no será la excepción, pues durante la semana del 10 al 14 de noviembre, la capital jalisciense tiene preparado un sinfín de presentaciones musicales de diversos géneros que prometen sorprender a cualquiera que las presencie.

Por ello, si aún no tienes plan con tu familia o amigos, aquí te compartimos algunos de los conciertos más destacados que podrás disfrutar en los próximos días.

El Auditorio Telmex abrirá sus puertas el jueves 13 de noviembre para recibir a Emmanuel y Mijares, dos grandes de la música en español que prometen una velada llena de nostalgia y energía.

El viernes 14, el recinto vibrará con Carlos Cuevas y la Sonora Santanera en su espectáculo La última y nos vamos, un homenaje al bolero y la música tropical que hará cantar al público.

Por su parte, el Teatro Diana también será protagonista con varios eventos imperdibles: el viernes 14 de noviembre, Los Cafres pondrán el toque de reggae argentino a las 21:00 horas , mientras que Antídoto Liviano ofrecerá una presentación más íntima esa misma noche , tan solo una hora antes.

El sábado 15 de noviembre, Rauw Alejandro encenderá la Arena VFG con su estilo urbano y puesta en escena. Ese mismo día, Alemán y Gera MX se presentarán en el Auditorio Telmex, uniendo fuerzas para una noche dedicada al rap mexicano.

También el Teatro Diana recibirá a la agrupación Little Giant Chinese Chamber, que ofrecerá el sábado una experiencia musical única , mientras que la Concha Acústica Guadalajara será sede del BrokenChesse Rock Fest, ideal para los amantes del rock alternativo .

También puedes leer: Rosalía es señalada de apropiación cultural hacia Latinoamérica en su álbum LUX

Finalmente, el domingo 16 de noviembre cerrará con broche de oro. Dillom se presentará en el C4 Concert House , trayendo su estilo provocador y energético, y el Foro Independencia vibrará con el Druida Fest 2025, u n encuentro que reunirá a diversas propuestas del rock y la música independiente.

Con esto, la llamada Ciudad de las Rosas mantiene su puesto como una de las localidades del país más importantes para la música y los shows en vivo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP