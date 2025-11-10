Rosalía es señalada de apropiación cultural hacia Latinoamérica en su álbum LUX

Rosalía presentó su nuevo álbum titulado Lux, una producción que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. El proyecto ha generado opiniones divididas, no solo por su sonido y su estética, sino también por la controversia que ha despertado el uso de elementos vinculados con la cultura latina.

Mientras muchos de sus seguidores han elogiado la versatilidad del disco y su propuesta visual, otros han cuestionado a la intérprete española por incorporar símbolos culturales que, a su juicio, no le corresponden.

Una de las críticas más destacadas provino de la creadora de contenido conocida como @Rina_see_me, quien compartió un video en TikTok manifestando su inconformidad con la forma en que la cantante representa ciertos aspectos de América Latina. En su opinión, algunas canciones de Lux caen en lo que considera un caso de apropiación cultural.

Polémica por la representación de la cultura latina

Desde su lanzamiento, Lux ha captado la atención del público por su cuidado visual y su narrativa estética. En varias piezas audiovisuales, Rosalía hace referencias a figuras religiosas como Santa Rosa de Lima, y recurre a escenarios filmados tanto en España como en distintos países, entre ellos México.

Estas decisiones artísticas despertaron críticas de usuarios que argumentan que la artista no posee un conocimiento profundo de las culturas que representa.

Entre ellos, @Rina_see_me destacó por su postura frontal. En su video, señaló que Rosalía utiliza la cultura latina como un elemento decorativo sin comprender su significado ni el contexto histórico y social que la rodea.

“Sabes español, sí, pero no sabes nada de nuestra cultura. No sabes por lo que estamos pasando. No sabes nada de nuestras raíces ni de nuestra historia (...), no eres latina y, sin embargo, te has beneficiado de la cultura latina. Así que deberías poder defenderlo, pero no me sorprende que pienses simplemente que, como no es tu circo, que no son tus monos”, expresó la tiktoker en su publicación.

Rosalía responde a la crítica

Lejos de guardar silencio, la cantante decidió responder directamente al video a través de un comentario en la misma plataforma. En su mensaje, Rosalía aclaró que nunca fue su intención faltar al respeto y que, por el contrario, siente un profundo agradecimiento hacia el público latinoamericano.

“Hey, entiendo tu punto de vista, pero creo que esto se está sacando de contexto. No tengo más que amor y respeto hacia Benito (...), siempre he agradecido a Latinoamérica porque pese a venir de otro lugar, la gente latina me ha respaldado mucho a lo largo de mi carrera y empatizo con lo que explicas”, escribió la artista catalana.

Con esta respuesta, la intérprete buscó dejar en claro que valora la conexión que ha establecido con sus fans en América Latina y que su objetivo no es apropiarse de una identidad que no le pertenece. También manifestó su pesar por las interpretaciones erróneas que su trabajo haya podido generar. Sin embargo, al revisar los comentarios del video, el mensaje de Rosalía ya no aparece, lo que llevó a la creadora de contenido a afirmar que la cantante eliminó su comentario poco después de publicarlo.

