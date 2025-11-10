Lunes, 10 de Noviembre 2025

Entretenimiento |

Conoce los estrenos de HBO Max del 10 al 16 de noviembre

Esta semana HBO Max tiene el plan ideal para todos los gustos

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de esta semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

Esta semana, HBO Max tiene listos sus estrenos del 10 al 16 de noviembre para entretenerte con las mejores historias, ideales para todos los gustos y que no te puedes perder.

Entre los estrenos que destacan esta semana están los “Latin Grammy Awards 2025” programados para el próximo jueves 13 de noviembre, los cuales podrás ver a través de HBO Max, en donde Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los conductores de esta edición, además cantarán artistas como Pepe Aquilar, Morat, Aitana, entre otros. 

Por su parte el 14 de noviembre llega al streaming “Wicked: Una noche maravillosa” en donde tras los acontecimientos de “Wicked”, “Wicked: One Wonderful Night” brindará al público la oportunidad de disfrutar cómo algunas de sus canciones más queridas cobran vida, entre ellas “Defying Gravity”, “Popular” y un anticipo de temas como “For Good” y “The Girl in the Bubble”.

Estrenos de la semana de HBO Max

  • Dan Da Dan (temporada 2)- 11 de noviembre.
  • Latin Grammy Awards 2025 (evento en vivo)- 13 de noviembre
  • La Fianza- 14 de noviembre.
  • Wicked: Una noche maravillosa- 14 de noviembre.
  • Merteuil: Juegos de seducción- 14 de noviembre.
  • Jumanji : En la selva- 15 de noviembre.

Nuevos episodios:

  • Cuquín.
  • IT: Bienvenidos a Derry.
  • VGLY.
  • Bahar.
  • Los Jóvenes Titanes en Acción.
  • Mentes extraordinarias.
  • Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.
  • La silla. 
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica  
