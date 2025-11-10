Auditorio Telmex: Todos los conciertos del 10 al 16 de noviembre

El Auditorio Telmex es uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Guadalajara, pues su escenario ha recibido a los artistas más grandes de las últimas décadas , como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Chayanne, Maluma, Metallica, Iron Maiden, Rosalía y muchos más.

Dada su historia y relevancia, cada semana el Auditorio se compromete con los fieles amantes de la música y los shows en vivo para ofrecer los mejores espectáculos que la capital jalisciense haya presenciado .

Te puede interesar: Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 10 al 16 de noviembre

Por eso, durante la semana del 10 al 16 de noviembre, el recinto se prepara para abrir sus puertas a miles de tapatíos que buscan disfrutar de momentos inolvidables llenos de música, emoción y alegría , con la llegada de algunos de los artistas más aclamados de la industria.

Así que, si aún no tienes plan para estos días con tu familia o amigos, aquí te compartimos la cartelera completa de presentaciones que prometen encender la fiesta en el Auditorio Telmex.

El jueves 13 de noviembre, la nostalgia y la elegancia se harán presentes con Emmanuel y Mijares, dos leyendas de la música en español que unirán sus voces en una noche llena de éxitos, recuerdos y energía.

Un día después, el viernes 14 de noviembre, el romanticismo y el sabor de antaño llegarán con Carlos Cuevas y la Sonora Santanera en su espectáculo La última y nos vamos, una velada ideal para cantar, bailar y dejarse llevar por los clásicos del bolero y la música tropical.

También puedes leer: Dua Lipa sorprende a sus fans al cantar canciones en perfecto español

Finalmente, el sábado 15 de noviembre, el escenario se transformará para recibir a Alemán y Gera MX, dos de los exponentes más importantes del rap mexicano , quienes encenderán el Auditorio con sus potentes letras, estilo urbano y una descarga de ritmo que promete hacer vibrar al público de principio a fin.

Con esta programación, el Auditorio Telmex reafirma su papel como uno de los espacios más importantes para la música en vivo en México , donde cada semana se celebran la pasión, el talento y el arte en su máxima expresión.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP