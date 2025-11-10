Lunes, 10 de Noviembre 2025

Auditorio Telmex: Todos los conciertos del 10 al 16 de noviembre

Esta semana, el Telmex abrirá sus puertas a miles de tapatíos que buscan vivir noches llenas de música, talento y energía sobre el escenario

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La capital jalisciense se alista para recibir una nueva ola de conciertos que encenderán el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El Auditorio Telmex es uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Guadalajara, pues su escenario ha recibido a los artistas más grandes de las últimas décadas, como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Chayanne, Maluma, Metallica, Iron Maiden, Rosalía y muchos más.

Dada su historia y relevancia, cada semana el Auditorio se compromete con los fieles amantes de la música y los shows en vivo para ofrecer los mejores espectáculos que la capital jalisciense haya presenciado.

Por eso, durante la semana del 10 al 16 de noviembre, el recinto se prepara para abrir sus puertas a miles de tapatíos que buscan disfrutar de momentos inolvidables llenos de música, emoción y alegría, con la llegada de algunos de los artistas más aclamados de la industria.

Así que, si aún no tienes plan para estos días con tu familia o amigos, aquí te compartimos la cartelera completa de presentaciones que prometen encender la fiesta en el Auditorio Telmex.

El jueves 13 de noviembre, la nostalgia y la elegancia se harán presentes con Emmanuel y Mijares, dos leyendas de la música en español que unirán sus voces en una noche llena de éxitos, recuerdos y energía.

Un día después, el viernes 14 de noviembre, el romanticismo y el sabor de antaño llegarán con Carlos Cuevas y la Sonora Santanera en su espectáculo La última y nos vamos, una velada ideal para cantar, bailar y dejarse llevar por los clásicos del bolero y la música tropical.

Finalmente, el sábado 15 de noviembre, el escenario se transformará para recibir a Alemán y Gera MX, dos de los exponentes más importantes del rap mexicano, quienes encenderán el Auditorio con sus potentes letras, estilo urbano y una descarga de ritmo que promete hacer vibrar al público de principio a fin.

Con esta programación, el Auditorio Telmex reafirma su papel como uno de los espacios más importantes para la música en vivo en México, donde cada semana se celebran la pasión, el talento y el arte en su máxima expresión.

