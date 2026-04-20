Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa del 20 al 26 de abril

Con una cartelera que abarca desde el regional mexicano hasta el pop, el reguetón, el rock alternativo y las baladas románticas, esta semana Guadalajara vuelve a ser uno de los destinos más atractivos para los amantes de la música en vivo, ofreciendo una amplia variedad de conciertos pensados para cerrar abril de la mejor manera.

La ciudad se prepara para recibir a artistas nacionales e internacionales que llegarán con sus giras más esperadas, presentaciones especiales y shows cargados de energía, emoción y grandes producciones.

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Desde recintos emblemáticos como el Auditorio Telmex y el Teatro Diana hasta espacios como C3 Stage, C3 Rooftop y Estudio Diana, la oferta promete opciones para todos los gustos.

Entre luces, ovaciones y escenarios llenos de emoción, la Perla Tapatía vibrará al ritmo de figuras reconocidas del momento, quienes traerán consigo sus más grandes éxitos, nuevas propuestas musicales y espectáculos diseñados para conectar con el público.

Ya sea para quienes buscan una velada tranquila, una noche de fiesta o una experiencia más alternativa, Guadalajara tendrá durante estos días una agenda musical imperdible que confirma por qué sigue siendo uno de los lugares más importantes para la industria en México.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 20 al 26 de abril

El Malilla

Fecha: Jueves 23 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650-$1 mil 380

El cantante mexicano de reguetón llegará con un espectáculo lleno de energía urbana, interpretando sus éxitos más populares y temas que lo han convertido en una de las figuras virales del género.

Raphael

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $500-$1 mil 400

El legendario intérprete español ofrecerá una noche especial con sus grandes clásicos, en un concierto cargado de nostalgia, elegancia y la fuerza de su inconfundible voz.

Los Espíritus

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $650

La banda argentina de rock psicodélico y blues regresará con una presentación intensa y envolvente, ideal para los amantes de los sonidos alternativos y las guitarras profundas.

Saurom – El Principito Tour 2025

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $650-$1 mil 300

La agrupación española de folk metal presentará su gira inspirada en “El Principito”, con una propuesta llena de fantasía, potencia musical y una experiencia visual única para sus seguidores.

Lola Club

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$900

La banda mexicana de indie rock ofrecerá una noche vibrante con sus sonidos frescos, mezclando pop alternativo y energía en vivo para conquistar al público tapatío.

Memo Hawk

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Estudio Diana

Horario: 21:30 horas

Precio: $250

El músico y cantautor independiente llega para presentar sus nuevas canciones por primera vez en vivo y dejarte llevar por una noche llena de energía, emociones y conexión.

Josué Alaniz

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:00 horas

Precio: $550

El artista ofrecerá una presentación íntima con una mezcla de pop y sonidos contemporáneos, ideal para disfrutar una noche relajada con buena música en vivo.

Kany García

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$3 mil 500

La reconocida cantautora puertorriqueña brindará una noche llena de emociones con sus baladas más exitosas y los temas de su más reciente producción musical.

Ricardo Montaner

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $556-$8 mil 44

El cantante venezolano regresará con un concierto romántico que reunirá sus más grandes éxitos, en una velada especial para sus seguidores y amantes de la música latina.

Saurom – El Principito Tour 2025

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $700

La banda continuará su gira con una nueva presentación para los fans del metal sinfónico y folk, ofreciendo un espectáculo lleno de narrativa, fuerza escénica y emoción musical.

Mi primer concierto sinfónico

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Palcco

Horario: 12:00 horas

Precio: $300-$700

Un evento pensado para acercar a niñas, niños y familias al mundo de la música clásica, con una experiencia didáctica y divertida acompañada por una orquesta en vivo.

Alcolirykoz

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 22:00 horas

Precio: $700-$900

El reconocido grupo colombiano de rap llegará con una presentación cargada de líricas poderosas, crítica social y una conexión especial con el público amante del hip-hop latino.

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