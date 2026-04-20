Horóscopo Chino: Signos con más suerte durante la semana del 20 al 24 de abril

Durante la semana del 20 al 24 de abril, la energía favorece a ciertos signos del horóscopo chino que sabrán aprovechar las oportunidades con claridad, intuición y determinación. En este periodo, la suerte no solo se manifiesta como azar, sino como resultado de decisiones bien tomadas y momentos oportunos.

DRAGÓN

Se posiciona como uno de los signos con mayor fortuna gracias a su enfoque y determinación. Las oportunidades laborales se presentan con claridad, y su capacidad para concentrarse en lo esencial le permitirá avanzar con firmeza. En lo económico, hay señales de crecimiento si actúa con inteligencia. La suerte lo acompaña cuando dirige toda su energía hacia un objetivo concreto.

TIGRE

Su energía activa encuentra el equilibrio ideal con la reflexión, lo que le permite actuar en el momento preciso. Esta combinación lo coloca en una posición favorable para aprovechar oportunidades tanto en el trabajo como en lo económico. La fortuna se hace presente cuando confía en su instinto, pero sin dejar de lado la estrategia.

SERPIENTE

Destaca por su intuición aguda, que le permitirá anticiparse a situaciones clave. En el ámbito profesional, una decisión acertada marcará un avance importante. En lo económico, el panorama es estable y con posibilidades de mejora. La suerte se activa cuando escucha su voz interna y actúa con cautela.

CONEJO

Vive una etapa de claridad que le ayuda a destrabar situaciones pendientes. En el trabajo, las cosas comienzan a fluir, generando nuevas oportunidades. En lo económico, pequeños avances aportan estabilidad. La fortuna aparece cuando deja de dudar y toma decisiones firmes.

GALLO

Encuentra en la simplicidad su mayor ventaja. Al enfocarse en lo esencial, logra resultados concretos en el ámbito profesional. En lo económico, su disciplina comienza a rendir frutos . La suerte se manifiesta cuando deja de lado la perfección y prioriza la claridad en sus acciones.

Estos signos destacan por su capacidad de adaptación y por saber leer el momento con precisión. La semana les ofrece un escenario favorable para avanzar, consolidar logros y tomar decisiones que pueden marcar una diferencia significativa en su camino.

YC