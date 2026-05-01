Viernes, 01 de Mayo 2026

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Los signos con más suerte en mayo 2026, según Mhoni Vidente

Hay signos que destacarán por encima del resto, ya que la suerte estará especialmente de su lado en temas de dinero, trabajo y crecimiento

Por: Moisés Figueroa

De acuerdo con Mhoni Vidente, este mes estará guiado por arcángeles que impulsarán la abundancia, los cambios positivos y la evolución personal. 

De acuerdo con Mhoni Vidente, este mes estará guiado por arcángeles que impulsarán la abundancia, los cambios positivos y la evolución personal. 

Mayo llega con una fuerte carga espiritual y energética. De acuerdo con Mhoni Vidente, este mes estará guiado por arcángeles que impulsarán la abundancia, los cambios positivos y la evolución personal. 

Sin embargo, hay signos que destacarán por encima del resto, ya que la suerte estará especialmente de su lado en temas de dinero, trabajo y crecimiento.

Estos son los signos que vivirán su mejor momento:

Aries

Será uno de los grandes favoritos del mes. La energía del Arcángel Miguel lo impulsa a dejar atrás miedos y tomar decisiones importantes. Mayo le traerá oportunidades de trabajo bien pagadas y un flujo de dinero constante, además de un cambio radical en su mentalidad que lo llevará al éxito. Eso sí, deberá cuidarse de envidias y evitar compartir demasiado sus planes.

Tauro

Al estar en plena temporada, la suerte se potencia al máximo. Es uno de sus mejores meses del año, con ingresos extra por comisiones o utilidades y la posibilidad de resolver temas importantes como trámites o inversiones. La energía lo favorece para crecer económicamente y consolidar estabilidad en su vida.

Leo

Vivirá un mes de renovación total. Tendrá la oportunidad de cambiar su forma de pensar y atraer nuevas aventuras, además de cerrar ciclos del pasado, especialmente en el amor. La suerte lo acompaña en proyectos personales y viajes, aunque deberá cuidar sus finanzas para no caer en gastos impulsivos.

Virgo

La fortuna se refleja en crecimiento profesional. Mayo trae oportunidades laborales importantes, decisiones clave y avances en temas legales o personales. Es un mes donde deberá confiar en sí mismo, dejar la flojera y tomar acción, ya que los astros estarán a su favor para lograr estabilidad económica.

Sagitario

Será un mes de riqueza y expansión. El dinero fluirá sin límites si sabe tomar buenas decisiones laborales. Tendrá varias propuestas de crecimiento, por lo que deberá analizar bien cada opción. Además, vivirá cambios positivos que lo llevarán a un nivel económico más alto.

Acuario

La suerte llegará a través de cambios importantes. Tendrá mayor intuición y claridad para tomar decisiones que mejoren su vida. Se abren oportunidades laborales —incluso en gobierno o educación— que traerán ingresos extra. También será un mes de despertar espiritual y renovación emocional.

MF

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