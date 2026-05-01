Mayo llega con una fuerte carga espiritual y energética. De acuerdo con Mhoni Vidente, este mes estará guiado por arcángeles que impulsarán la abundancia, los cambios positivos y la evolución personal.

Sin embargo, hay signos que destacarán por encima del resto, ya que la suerte estará especialmente de su lado en temas de dinero, trabajo y crecimiento.

Estos son los signos que vivirán su mejor momento:

Aries

Será uno de los grandes favoritos del mes. La energía del Arcángel Miguel lo impulsa a dejar atrás miedos y tomar decisiones importantes. Mayo le traerá oportunidades de trabajo bien pagadas y un flujo de dinero constante, además de un cambio radical en su mentalidad que lo llevará al éxito. Eso sí, deberá cuidarse de envidias y evitar compartir demasiado sus planes.

Tauro

Al estar en plena temporada, la suerte se potencia al máximo. Es uno de sus mejores meses del año, con ingresos extra por comisiones o utilidades y la posibilidad de resolver temas importantes como trámites o inversiones. La energía lo favorece para crecer económicamente y consolidar estabilidad en su vida.

Leo

Vivirá un mes de renovación total. Tendrá la oportunidad de cambiar su forma de pensar y atraer nuevas aventuras, además de cerrar ciclos del pasado, especialmente en el amor. La suerte lo acompaña en proyectos personales y viajes, aunque deberá cuidar sus finanzas para no caer en gastos impulsivos.

Virgo

La fortuna se refleja en crecimiento profesional. Mayo trae oportunidades laborales importantes, decisiones clave y avances en temas legales o personales. Es un mes donde deberá confiar en sí mismo, dejar la flojera y tomar acción, ya que los astros estarán a su favor para lograr estabilidad económica.

Sagitario

Será un mes de riqueza y expansión. El dinero fluirá sin límites si sabe tomar buenas decisiones laborales. Tendrá varias propuestas de crecimiento, por lo que deberá analizar bien cada opción. Además, vivirá cambios positivos que lo llevarán a un nivel económico más alto.

Acuario

La suerte llegará a través de cambios importantes. Tendrá mayor intuición y claridad para tomar decisiones que mejoren su vida. Se abren oportunidades laborales —incluso en gobierno o educación— que traerán ingresos extra. También será un mes de despertar espiritual y renovación emocional.

MF