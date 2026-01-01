Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de enero

Guadalajara arranca el año con fuerza y buena música . Para comenzar el 2026 de la mejor manera, la capital de Jalisco se alista para recibir a algunos de los artistas y bandas más destacados del momento , quienes llegarán a distintos escenarios de la ciudad durante el mes de enero.

La Perla Tapatía se ha consolidado como uno de los puntos clave de la escena musical en México. Sus recintos, la calidad de su infraestructura y su relevancia cultural la han convertido en una parada obligatoria para giras nacionales e internacionales , atrayendo talento de diversos géneros y estilos.

Este inicio de año, Guadalajara ofrece una agenda musical variada que promete energía, emoción y momentos memorables para todos los públicos. Desde conciertos íntimos hasta grandes producciones, l a ciudad se llena de opciones para quienes buscan comenzar el año acompañados de buena música.

Ya sea para disfrutar con amigos, en familia o en solitario, enero se perfila como un mes ideal para vivir la experiencia de los conciertos en vivo y reafirmar por qué Guadalajara es una de las plazas musicales más importantes del país.

Con una cartelera diversa y atractiva, la ciudad invita a locales y visitantes a arrancar el año al ritmo de la música y a hacer de enero un mes inolvidable en los escenarios tapatíos.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Enero 2026

Tresseises

Fecha: 17 de enero de 2026

Horario: 22:30 horas

Lugar: Teatro Diana

Precio: $280

9ª Sinfonía de Beethoven

Fecha: 18 de enero de 2026

Horario: 19:00 horas

Lugar: Teatro Galerías

Precio: $600 – $950

Dark Tranquillity

Fecha: 23 de enero de 2026

Horario: 19:00 horas

Lugar: C3 Stage

Silvana Estrada

Fecha: 23 de enero de 2026

Horario: 21:00 horas

Lugar: Teatro Diana

Precio: $400 – $1,450

Sinfonía de los Dioses – Orquesta Filarmónica Internacional

Fecha: 25 de enero de 2026

Horario: 20:30 horas

Lugar: Teatro Galerías

Precio: $575 – $775

Hollow Symphony – Orquesta Filarmónica Internacional

Fecha: 25 de enero de 2026

Horario: 18:00 horas

Lugar: Teatro Galerías

Precio: $575 – $775

Rivers of Nihil

Fecha: 28 de enero de 2026

Horario: 18:30 horas

Lugar: C3 Stage

Inquietos del Norte

Fecha: 30 de enero de 2026

Horario: 21:00 horas

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $400 – $2,100

Saint Motel

Fecha: 30 de enero de 2026

Horario: 19:00 horas

Lugar: C3 Stage

La Única e Internacional Sonora Santanera

Fecha: 30 de enero de 2026

Horario: 21:00 horas

Lugar: Arena Guadalajara

Precio: $440 – $2,322

Leyendas Gruperas – Yonic’s, Freddy’s & Muecas

Fecha: 31 de enero de 2026

Horario: 21:00 horas

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $400 – $2,440

The Originals Brainrots Italianos “El Show”

Fecha: 31 de enero de 2026

Horario: 18:30 horas

Lugar: Teatro Diana

Precio: $350 – $1,200

Chelo “El adiós de una grande”

Fecha: 31 de enero de 2026

Horario: 20:30 horas

Lugar: Arena Guadalajara

Precio: $565 – $4,014

