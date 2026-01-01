Jueves, 01 de Enero 2026

Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de enero

Guadalajara inicia 2026 con una cartelera de conciertos variada que reúne artistas nacionales e internacionales en distintos escenarios

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Desde rock y metal hasta música sinfónica y regional, Guadalajara ofrece una agenda musical diversa durante enero. PIXABAY

Guadalajara arranca el año con fuerza y buena música. Para comenzar el 2026 de la mejor manera, la capital de Jalisco se alista para recibir a algunos de los artistas y bandas más destacados del momento, quienes llegarán a distintos escenarios de la ciudad durante el mes de enero.

La Perla Tapatía se ha consolidado como uno de los puntos clave de la escena musical en México. Sus recintos, la calidad de su infraestructura y su relevancia cultural la han convertido en una parada obligatoria para giras nacionales e internacionales, atrayendo talento de diversos géneros y estilos.

Este inicio de año, Guadalajara ofrece una agenda musical variada que promete energía, emoción y momentos memorables para todos los públicos. Desde conciertos íntimos hasta grandes producciones, la ciudad se llena de opciones para quienes buscan comenzar el año acompañados de buena música.

Ya sea para disfrutar con amigos, en familia o en solitario, enero se perfila como un mes ideal para vivir la experiencia de los conciertos en vivo y reafirmar por qué Guadalajara es una de las plazas musicales más importantes del país.

Con una cartelera diversa y atractiva, la ciudad invita a locales y visitantes a arrancar el año al ritmo de la música y a hacer de enero un mes inolvidable en los escenarios tapatíos.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Enero 2026

Tresseises

  • Fecha: 17 de enero de 2026
  • Horario: 22:30 horas
  • Lugar: Teatro Diana
  • Precio: $280

9ª Sinfonía de Beethoven

  • Fecha: 18 de enero de 2026
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Precio: $600 – $950

Dark Tranquillity

  • Fecha: 23 de enero de 2026
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: C3 Stage

Silvana Estrada

  • Fecha: 23 de enero de 2026
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Teatro Diana
  • Precio: $400 – $1,450

Sinfonía de los Dioses – Orquesta Filarmónica Internacional

  • Fecha: 25 de enero de 2026
  • Horario: 20:30 horas
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Precio: $575 – $775

Hollow Symphony – Orquesta Filarmónica Internacional

  • Fecha: 25 de enero de 2026
  • Horario: 18:00 horas
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Precio: $575 – $775

Rivers of Nihil

  • Fecha: 28 de enero de 2026
  • Horario: 18:30 horas
  • Lugar: C3 Stage

Inquietos del Norte

  • Fecha: 30 de enero de 2026
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Precio: $400 – $2,100

Saint Motel

  • Fecha: 30 de enero de 2026
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: C3 Stage

La Única e Internacional Sonora Santanera

  • Fecha: 30 de enero de 2026
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Precio: $440 – $2,322

Leyendas Gruperas – Yonic’s, Freddy’s & Muecas

  • Fecha: 31 de enero de 2026
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Precio: $400 – $2,440

The Originals Brainrots Italianos “El Show”

  • Fecha: 31 de enero de 2026
  • Horario: 18:30 horas
  • Lugar: Teatro Diana
  • Precio: $350 – $1,200

Chelo “El adiós de una grande”

  • Fecha: 31 de enero de 2026
  • Horario: 20:30 horas
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Precio: $565 – $4,014

