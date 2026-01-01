Cinépolis: Conoce todos los estrenos este enero 2026

El cine se consolida nuevamente como una de las principales opciones de entretenimiento para iniciar el año, y Cinépolis prepara una cartelera robusta y diversa para enero de 2026.

Tras el cierre de la temporada decembrina, las salas del país se renuevan con una programación que apuesta por la variedad de géneros, historias y estilos, pensada para atraer tanto al público familiar como a los amantes del terror, el drama, la comedia y el cine de autor.

A lo largo del mes, los estrenos se distribuirán de manera escalonada semana a semana, ofreciendo motivos constantes para regresar a las salas. Desde producciones internacionales y propuestas animadas, hasta relatos intensos y títulos esperados por los seguidores de sagas reconocidas, la cartelera de enero busca marcar el ritmo cinematográfico del arranque de 2026 y recuperar la experiencia colectiva de disfrutar el cine en pantalla grande.

Lista de estrenos en Cinépolis – Enero 2026

Estrenos del 1 de enero

Song Sung Blue: Sueño inquebrantable

La empleada

Jumbo

Monjas oscuras: Exorcismos prohibidos

La maestra Violet

Estrenos del 8 de enero

Primate

La noche del espantapájaros

Moon: Mi amigo el panda

Familia en renta

Un hombre por semana

El beso de la mujer araña

La profecía: Lector omnisciente

Estrenos del 15 de enero

Exterminio: El templo de huesos

Tom & Jerry: La brújula mágica

Ella McCay: Imperfectamente perfecta

Marty supremo

La única opción

Estrenos del 22 de enero

Familia a la deriva

Hamnet

Sin piedad

Terror en Silent Hill: Regreso al infierno

Estrenos del 29 de enero

¡Ayuda!

Sobriedad, me estás matando

SIRAT: Trance en el desierto

Infinite Icon: Una memoria visual

MF