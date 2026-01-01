Jueves, 01 de Enero 2026

Cinépolis: Conoce todos los estrenos este enero 2026

A lo largo del mes, los estrenos en Cinépolis se distribuirán de manera escalonada semana a semana, ofreciendo motivos constantes para regresar a las salas

Por: Moisés Figueroa

El cine se consolida nuevamente como una de las principales opciones de entretenimiento para iniciar el año, y Cinépolis prepara una cartelera robusta y diversa para enero de 2026

Tras el cierre de la temporada decembrina, las salas del país se renuevan con una programación que apuesta por la variedad de géneros, historias y estilos, pensada para atraer tanto al público familiar como a los amantes del terror, el drama, la comedia y el cine de autor.

A lo largo del mes, los estrenos se distribuirán de manera escalonada semana a semana, ofreciendo motivos constantes para regresar a las salas. Desde producciones internacionales y propuestas animadas, hasta relatos intensos y títulos esperados por los seguidores de sagas reconocidas, la cartelera de enero busca marcar el ritmo cinematográfico del arranque de 2026 y recuperar la experiencia colectiva de disfrutar el cine en pantalla grande.

Lista de estrenos en Cinépolis – Enero 2026

Estrenos del 1 de enero

  • Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
  • La empleada
  • Jumbo
  • Monjas oscuras: Exorcismos prohibidos
  • La maestra Violet

Estrenos del 8 de enero

  • Primate
  • La noche del espantapájaros
  • Moon: Mi amigo el panda
  • Familia en renta
  • Un hombre por semana
  • El beso de la mujer araña
  • La profecía: Lector omnisciente

Estrenos del 15 de enero

  • Exterminio: El templo de huesos
  • Tom & Jerry: La brújula mágica
  • Ella McCay: Imperfectamente perfecta
  • Marty supremo
  • La única opción

Estrenos del 22 de enero

  • Familia a la deriva
  • Hamnet
  • Sin piedad
  • Terror en Silent Hill: Regreso al infierno

Estrenos del 29 de enero

  • ¡Ayuda!
  • Sobriedad, me estás matando
  • SIRAT: Trance en el desierto
  • Infinite Icon: Una memoria visual

