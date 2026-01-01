Cinépolis: Conoce todos los estrenos este enero 2026

El cine se consolida nuevamente como una de las principales opciones de entretenimiento para iniciar el año, y Cinépolis prepara una cartelera robusta y diversa para enero de 2026. Tras el cierre de la temporada decembrina, las salas del país se renuevan con una programación que apuesta por la variedad de géneros, historias y estilos, pensada para atraer tanto al público familiar como a los amantes del terror, el drama, la comedia y el cine de autor.A lo largo del mes, los estrenos se distribuirán de manera escalonada semana a semana, ofreciendo motivos constantes para regresar a las salas. Desde producciones internacionales y propuestas animadas, hasta relatos intensos y títulos esperados por los seguidores de sagas reconocidas, la cartelera de enero busca marcar el ritmo cinematográfico del arranque de 2026 y recuperar la experiencia colectiva de disfrutar el cine en pantalla grande.Lista de estrenos en Cinépolis – Enero 2026MF