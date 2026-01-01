Jueves, 01 de Enero 2026

Cinemex se luce el mes de enero 2026 con estos grandes estrenos

Este mes, Cinemex abre sus salas a una serie de estrenos que invitan a todos a desconectarse un rato de la rutina y dejarse envolver por la magia de la pantalla grande; te compartimos los estrenos

El arranque de 2026 también viene acompañado de una fuerte apuesta cinematográfica por parte de Cinemex, que durante enero presentará una selección de estrenos pensada para públicos muy distintos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El arranque de 2026 también viene acompañado de una fuerte apuesta cinematográfica por parte de Cinemex, que durante enero presentará una selección de estrenos pensada para públicos muy distintos.

Tras el periodo vacacional, la cadena exhibidora refresca sus salas con títulos que van desde cine familiar y animación, hasta terror, drama, música y propuestas más arriesgadas, marcando el inicio del año con una agenda constante de novedades semana a semana.

La programación de enero se caracteriza por su equilibrio entre producciones internacionales, relatos emotivos, cintas de suspenso y franquicias reconocidas, lo que convierte al mes en un punto de partida ideal para quienes buscan retomar la experiencia de ir al cine.

Cada semana suma nuevas historias que prometen mantener el interés del público y ampliar la oferta en pantalla grande.

Lista de estrenos en Cinemex – Enero 2026

Estrenos del 8 de enero

  • Moon, Mi Amigo El Panda
  • Un Hombre por Semana
  • El mundo de Hans Zimmer: una nueva dimensión
  • Familia en Renta
  • El Beso de la Mujer Araña
  • Astrósfera
  • Primate

Estrenos del 15 de enero

  • El Último Depredador
  • El Increíble Castillo Vagabundo
  • Exterminio: El Templo de Huesos
  • Ella McCay: Imperfectamente Perfecta
  • Marty Supremo
  • La Única Opción

Estrenos del 22 de enero

  • La Maldición de Evelyn
  • Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno

Estrenos del 29 de enero

  • Sirát: Trance en el Desierto
  • La voz de Hind Rajab

