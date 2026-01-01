Cinemex se luce el mes de enero 2026 con estos grandes estrenos

El arranque de 2026 también viene acompañado de una fuerte apuesta cinematográfica por parte de Cinemex, que durante enero presentará una selección de estrenos pensada para públicos muy distintos.Tras el periodo vacacional, la cadena exhibidora refresca sus salas con títulos que van desde cine familiar y animación, hasta terror, drama, música y propuestas más arriesgadas, marcando el inicio del año con una agenda constante de novedades semana a semana.La programación de enero se caracteriza por su equilibrio entre producciones internacionales, relatos emotivos, cintas de suspenso y franquicias reconocidas, lo que convierte al mes en un punto de partida ideal para quienes buscan retomar la experiencia de ir al cine.Cada semana suma nuevas historias que prometen mantener el interés del público y ampliar la oferta en pantalla grande.Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas. MF