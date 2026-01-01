Cinemex se luce el mes de enero 2026 con estos grandes estrenos

El arranque de 2026 también viene acompañado de una fuerte apuesta cinematográfica por parte de Cinemex, que durante enero presentará una selección de estrenos pensada para públicos muy distintos.

Tras el periodo vacacional, la cadena exhibidora refresca sus salas con títulos que van desde cine familiar y animación, hasta terror, drama, música y propuestas más arriesgadas, marcando el inicio del año con una agenda constante de novedades semana a semana.

La programación de enero se caracteriza por su equilibrio entre producciones internacionales, relatos emotivos, cintas de suspenso y franquicias reconocidas, lo que convierte al mes en un punto de partida ideal para quienes buscan retomar la experiencia de ir al cine.

Cada semana suma nuevas historias que prometen mantener el interés del público y ampliar la oferta en pantalla grande.

Lista de estrenos en Cinemex – Enero 2026

Estrenos del 8 de enero

Moon, Mi Amigo El Panda

Un Hombre por Semana

El mundo de Hans Zimmer: una nueva dimensión

Familia en Renta

El Beso de la Mujer Araña

Astrósfera

Primate

Estrenos del 15 de enero

El Último Depredador

El Increíble Castillo Vagabundo

Exterminio: El Templo de Huesos

Ella McCay: Imperfectamente Perfecta

Marty Supremo

La Única Opción

Estrenos del 22 de enero

La Maldición de Evelyn

Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno

Estrenos del 29 de enero

Sirát: Trance en el Desierto

La voz de Hind Rajab

