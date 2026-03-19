Hay conciertos que no solo se escuchan, se viven. Y este marzo, Lagos de Moreno será escenario de uno de esos momentos cuando Caifanes tome la Explanada del Calvario y la convierta en un coro multitudinario.

La cita es el 22 de marzo a las 19:00 horas, en un concierto gratuito que promete reunir a distintas generaciones bajo un mismo sonido: guitarras profundas, letras que marcaron época y una energía que sigue vigente. La presentación forma parte del Festival Cultural y Deportivo Lagos de Moreno 2026, una iniciativa que, más allá del espectáculo, busca descentralizar la oferta cultural del estado y llevarla a nuevos públicos.

Durante once días, del 20 al 31 de marzo, el municipio se transformará en un punto de encuentro donde la música, la danza y las actividades recreativas dialogan con la vida cotidiana. No se trata solo de llenar plazas, sino de activar espacios y generar experiencias compartidas.

La programación incluye propuestas para todos los gustos: desde la gala del Ballet de Jalisco el 21 de marzo en el Teatro José Rosas Moreno, hasta la participación de la Banda de Música del Estado el día 25 y el Coro Redes y Cantos de Chapala el 29. Cada presentación suma una capa distinta a la experiencia del festival, entre lo clásico, lo popular y lo comunitario.

Sin embargo, será Caifanes quien marque el pulso emocional del encuentro. Su presencia no solo convoca por la música, sino por lo que representa: memoria colectiva, identidad y una forma de entender el rock en español.

En Lagos de Moreno, esta vez, el escenario no será solo un lugar: será un punto de reunión donde la música vuelve a hacer lo que mejor sabe: juntar historias, generaciones y voces en una sola noche.

Actividades recreativas y culturales

Gala del Ballet de Jalisco , 21 de marzo, en el Teatro José Rosas Moreno.

, 21 de marzo, en el Teatro José Rosas Moreno. Concierto de Caifanes , 22 de marzo, en la Explanada del Calvario, 19:00 horas.

, 22 de marzo, en la Explanada del Calvario, 19:00 horas. Banda de Música del Estado , 25 de marzo, en el Teatro José Rosas Moreno.

, 25 de marzo, en el Teatro José Rosas Moreno. Coro Redes y Cantos de Chapala, 26 de marzo, en el Teatro José Rosas Moreno.

El programa incluye exposiciones, teatro, danza, actividades deportivas, talleres y eventos gastronómicos en distintos espacios del municipio durante todo el mes.

CT