Miércoles, 05 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

¿Cómo se nominan los Grammy? Todo lo que necesitas saber

Los nominados de este año serán anunciados este viernes por la Academia de la Grabación. Estamos a tiempo de conocer en qué basan su criterio.

Por: AP .

Un premio Grammy decorativo se exhibe antes del inicio de la 63.ª entrega anual de los premios Grammy en Los Ángeles el 14 de marzo de 2021. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Un premio Grammy decorativo se exhibe antes del inicio de la 63.ª entrega anual de los premios Grammy en Los Ángeles el 14 de marzo de 2021. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

¿Es posible nominar cualquier obra para un Grammy? ¿Quién decide a quién nominar? ¿bajo qué criterios se juzgan los álbumes? ¿Puedo ser parte de este grupo? A continuación resolvemos todas las dudas que siempre has tenido sobre el tema.

Primero, los miembros de la Academia de la Grabación presentan a los artistas que seleccionaron en alguna de las 95 categorías existentes. Luego los miembros votantes revisan las presentaciones y determinan las nominaciones finales a través de un panel de control de membresía. Uno puede aplicar a este panel si cumple con los requisitos solicitados desde aquí.

LEE: EDC México 2026: Lineup oficial y cuánto cuestan los boletos

Una vez que todos los participantes son seleccionados y anunciados durante noviembre. Se realiza la votación final en el periodo del 12 de diciembre al 5 de enero.

El voto de cada miembro está limitado a 10 categorías, tres géneros distintos. También pueden votar en las seis categorías generales, en las que se incluyen:  
Grabación, álbum, canción, productor, no clásico y compositor, no clásico del año, y mejor artista nuevo. De esta forma cada miembro puede centrarse en su área de expertís.

Las membresías que la Academia de la Grabación otorga se dividen en tres tipos: Grammy U, profesional y de votación. En esta última podemos encontrar a intérpretes, compositores, productores, ingenieros de audio, músicos instrumentales y más especialistas de la industria. Cada año este numeroso grupo dicta a los ganadores de los premios.

Para ser parte de los miembros de la Academia se debe proporcionar una serie de requisitos que incluye:

1.- Prueba de una carrera en la industria.
2.- Recomendaciones 
3.-Una cantidad de Álbumes o Records verificables.

Cada uno de estos requisitos cuenta con matices que pueden ser verificados aquí. Algunos requisitos se pueden eludir dependiendo el caso, por ejemplo, si eres ganador o has sido nominado a un Grammy, no necesitas presentar pruebas de tus récords.

Cada obra debe cumplir con una serie de características específicas propias de la categoría a la que se presenta, las directrices pueden ser encontradas aquí. Es importante estar al tanto de estas características ya que constantemente son sometidas a cambios. Recientemente se han realizado modificaciones a las categorías de country, dividiéndose entre mejor álbum de country contemporáneo y mejor álbum de country tradicional.
Las categorías de mejor paquete de grabación y mejor paquete de edición especial limitada o en caja también se han combinado en la categoría de mejor paquete de grabación, con la mejor portada de álbum separada por su cuenta.

LEE: Tecate Pal Norte 2026: Cartel completo, fechas, precios y más

Este año para Las grabaciones y videos musicales se tendrán en cuenta los trabajos lanzados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30  de agosto de 2025. Las reglas actuales de los Grammy dicen que las nominaciones dependen de si “el artista ha realizado un avance o prominencia”. Un comité de evaluación es quien juzga si esto es logrado.

Los artistas elegibles deben haber lanzado al menos cinco sencillos o un álbum, pero ya no hay un máximo. Es por eso que alguien como, por ejemplo, Sabrina Carpenter — quien se destacó en el verano de "Espresso" — se encontró nominada al trofeo de mejor nuevo artista en 2025 a pesar de estar en su sexto lanzamiento de larga duración.
Y este año, la categoría también se ha ampliado para incluir artistas que fueron presentados en álbumes nominados a álbum del año, años anteriores.

Los Grammy se celebrarán el 1 de febrero en la Arena Crypto.com en Los Ángeles. Las nominaciones serán anunciadas el viernes. Se transmitirán en vivo por CBS y se podrán ver en streaming bajo demanda a través de Paramount+.
 

Con información de AP

TG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones