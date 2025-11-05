¿Cómo se nominan los Grammy? Todo lo que necesitas saber

¿Es posible nominar cualquier obra para un Grammy? ¿Quién decide a quién nominar? ¿bajo qué criterios se juzgan los álbumes? ¿Puedo ser parte de este grupo? A continuación resolvemos todas las dudas que siempre has tenido sobre el tema.

Primero, los miembros de la Academia de la Grabación presentan a los artistas que seleccionaron en alguna de las 95 categorías existentes. Luego los miembros votantes revisan las presentaciones y determinan las nominaciones finales a través de un panel de control de membresía. Uno puede aplicar a este panel si cumple con los requisitos solicitados desde aquí.

Una vez que todos los participantes son seleccionados y anunciados durante noviembre. Se realiza la votación final en el periodo del 12 de diciembre al 5 de enero.

El voto de cada miembro está limitado a 10 categorías, tres géneros distintos. También pueden votar en las seis categorías generales, en las que se incluyen:

Grabación, álbum, canción, productor, no clásico y compositor, no clásico del año, y mejor artista nuevo. De esta forma cada miembro puede centrarse en su área de expertís.

Las membresías que la Academia de la Grabación otorga se dividen en tres tipos: Grammy U, profesional y de votación. En esta última podemos encontrar a intérpretes, compositores, productores, ingenieros de audio, músicos instrumentales y más especialistas de la industria. Cada año este numeroso grupo dicta a los ganadores de los premios.

Para ser parte de los miembros de la Academia se debe proporcionar una serie de requisitos que incluye:

1.- Prueba de una carrera en la industria.

2.- Recomendaciones

3.-Una cantidad de Álbumes o Records verificables.

Cada uno de estos requisitos cuenta con matices que pueden ser verificados aquí. Algunos requisitos se pueden eludir dependiendo el caso, por ejemplo, si eres ganador o has sido nominado a un Grammy, no necesitas presentar pruebas de tus récords.

Cada obra debe cumplir con una serie de características específicas propias de la categoría a la que se presenta, las directrices pueden ser encontradas aquí. Es importante estar al tanto de estas características ya que constantemente son sometidas a cambios. Recientemente se han realizado modificaciones a las categorías de country, dividiéndose entre mejor álbum de country contemporáneo y mejor álbum de country tradicional.

Las categorías de mejor paquete de grabación y mejor paquete de edición especial limitada o en caja también se han combinado en la categoría de mejor paquete de grabación, con la mejor portada de álbum separada por su cuenta.

Este año para Las grabaciones y videos musicales se tendrán en cuenta los trabajos lanzados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. Las reglas actuales de los Grammy dicen que las nominaciones dependen de si “el artista ha realizado un avance o prominencia”. Un comité de evaluación es quien juzga si esto es logrado.

Los artistas elegibles deben haber lanzado al menos cinco sencillos o un álbum, pero ya no hay un máximo. Es por eso que alguien como, por ejemplo, Sabrina Carpenter — quien se destacó en el verano de "Espresso" — se encontró nominada al trofeo de mejor nuevo artista en 2025 a pesar de estar en su sexto lanzamiento de larga duración.

Y este año, la categoría también se ha ampliado para incluir artistas que fueron presentados en álbumes nominados a álbum del año, años anteriores.

Los Grammy se celebrarán el 1 de febrero en la Arena Crypto.com en Los Ángeles. Las nominaciones serán anunciadas el viernes. Se transmitirán en vivo por CBS y se podrán ver en streaming bajo demanda a través de Paramount+.



Con información de AP

TG