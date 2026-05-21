Coca-Cola Flow Fest 2026: Fechas confirmadas y lo que se espera del cartel

La cuenta regresiva para uno de los festivales más importantes de música urbana en México ya comenzó. El Coca-Cola Flow Fest confirmó que su edición 2026 se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, manteniendo el formato de dos días que ha consolidado su éxito en años recientes.

El evento regresará a la ya habitual Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que se ha convertido en el epicentro del reggaetón y los sonidos urbanos en la capital del país.

Tras reunir a más de 163 mil asistentes en su edición anterior, el festival buscará superar su propio récord con una propuesta que, aunque aún no revela su cartel oficial, ya genera expectativa entre los fans del género.

Apuestas del público: Los artistas que podrían encabezar

A falta de un anuncio oficial, las redes sociales ya funcionan como termómetro de lo que el público espera ver sobre el escenario. Entre los nombres más mencionados destacan Feid, Chencho Corleone, Rauw Alejandro y Yandel, este último con la posibilidad de presentar su proyecto sinfónico, una propuesta que mezcla reggaetón con arreglos orquestales.

Estos nombres reflejan una tendencia clara en la evolución del género urbano hacia formatos más experimentales y espectáculos de mayor producción, algo que el festival ha ido incorporando en sus últimas ediciones.

En años anteriores, el Flow Fest ha apostado por leyendas del reggaetón como Don Omar, Wisin, Nicky Jam y J Balvin, combinándolos con artistas emergentes para mantener un cartel diverso y atractivo.

Boletos y próximas fechas clave

La venta de entradas estará a cargo de Ticketmaster México y se realizará bajo el sistema de fases, lo que significa que los precios irán aumentando conforme se agoten las primeras etapas de venta.

Aunque aún no se han anunciado fechas específicas para la preventa, se espera que en las próximas semanas se revelen tanto el cartel oficial como los detalles de precios y beneficios por tipo de boleto.

Por ahora, lo único seguro es que el último fin de semana de noviembre volverá a estar marcado por el reggaetón, el perreo y una de las concentraciones más grandes de fans del género en América Latina.

TG