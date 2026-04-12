¿Se viene colaboración? Belinda y Danna cantan juntas en Madrid

Belinda y Danna Paola sorprendieron a sus seguidores al ser vistas cantando en el “Bar Despecho”, en Madrid, donde interpretaron temas como “Mala fama” y “Amor a primera vista”, lo que desató rumores sobre una posible colaboración.

En un ambiente más íntimo y alejado de los grandes escenarios, ambas artistas convivieron con el público, momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La expectativa creció cuando Danna compartió un video en TikTok, junto a la intérprete de "Luz sin gravedad", acompañado del mensaje: "tu sueño favorito soon", lo que sugeriría el posible título de una colaboración, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

Una amistad que viene de antes

El encuentro no es casual. Belinda y Danna ya mantenían una relación cercana dentro de la industria, donde también destaca su vínculo con Kenia OS. En octubre de 2024, las tres artistas fueron vistas juntas en una fiesta en Miami por el lanzamiento del sencillo "Soltera", donde dejaron ver la complicidad que existe entre ellas.

Tiempo después, Belinda y Kenia OS colaboraron en "Jackpot", tema incluido en el álbum "Indómita". Durante la presentación, las tres protagonizaron un momento viral cuando Belinda se refirió a ellas como "Indómitas".

"Somos indómitas. Tú, Danna, empezaste desde muy chiquita igual que yo, hemos crecido en la música, eres demasiado talentosa, te admiro mucho, respeto y agradezco mucho que estés apoyándome", expresó.

Por ahora, no se han revelado detalles oficiales sobre la canción, como la fecha de lanzamiento o el título definitivo, pero es posible que colaboración entre Belinda y Danna pueda concretarse próximamente.

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NA