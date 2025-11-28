La cantante española Rosalía aprovechó su visita a Buenos Aires —la ciudad que describe como el lugar donde “nació el cielo” en su canción Reliquia— para asistir la noche anterior a un concierto de Cindy Cats, una banda en ascenso que mezcla géneros y basa su propuesta en la improvisación. Además, participó en una presentación transmitida por un canal de streaming.

El espectáculo tuvo lugar en el estadio cubierto del club Ferrocarril Oeste, donde Rosalía fue anunciada por los propios músicos mientras ingresaba a una de las plateas superiores. La artista llamó la atención con un atuendo de estética clerical: un vestido negro largo, pañuelo blanco en la cabeza y gafas oscuras, un estilo que coincide con la imagen de su reciente álbum Lux.

Durante su visita al concierto, Rosalía estuvo acompañada por Juliana Gattas —vocalista de la reconocida banda argentina Miranda!—, así como por la intérprete de folclore Soledad Pastorutti y la artista urbana Emilia Mernes, quienes compartieron con ella la experiencia musical.

Este viernes, la española asistió al canal de streaming Luzu, en el barrio porteño de Palermo, donde fue recibida por una horda de fanáticos, a los que les firmó autógrafos con una sonrisa y buena disposición.

En entrevista con el equipo del programa 'Nadie Dice Nada', Rosalía habló del cielo de Buenos Aires, al que le canta el tema 'Reliquia'.

"Creo que es una de las cosas que más me impactó cuando vine aquí. El cielo está cercano, me gusta mucho eso y los colores, me pareció delicioso", dijo la artista, que, envuelta en la bandera albiceleste, cantó a capela su canción 'La perla', junto a la intérprete argentina Ángela Torres.

Tras la entrevista, la catalana mantuvo un encuentro con Mariana Enriquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, quien expresó recientemente su obsesión por 'Lux'.

