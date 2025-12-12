Cineteca FICG: Cartelera del 12 al 14 de diciembre

Como cada semana, la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) amplía su repertorio con una variedad de contenidos cinematográficos para que cualquier persona pueda disfrutar de la diversión y el entretenimiento que solo el cine puede ofrecer.

Consolidada como uno de los recintos culturales más aclamados de la ciudad, la Cineteca FICG es el lugar ideal para quienes desean apreciar el séptimo arte y buscan historias más profundas e impactantes, pues se especializa en propuestas independientes que abordan temas personales y sensibles.

No obstante, también incluye algunos de los títulos más reconocidos del mes, que van desde estrenos hasta películas en tendencia. Así que si quieres aventurarte y descubrir un nuevo mundo cinematográfico en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, a continuación te compartimos todas las funciones disponibles para este fin de semana.

¿Qué ver en la Cineteca FICG este fin de semana?

El diablo en camino

Perseguido por el mal, Juan —un exsoldado federal que desertó tras la Guerra Cristera — se ve obligado a trasladar el cuerpo de su hijo recién fallecido hasta El Porvenir, el pueblo donde nació.

Viernes 12 de diciembre: 6:10 pm

Sábado 13 de diciembre: 7:45 pm

Domingo 14 de diciembre: 6:10 pm

La sombra del sol

Dos hermanos, uno de ellos sordo, se inscriben en un concurso musical donde el hermano oyente presta su voz para que el otro pueda cumplir su sueño.

Viernes 12 de diciembre: 5:50 pm

Sábado 13 de diciembre: 8:10 pm

Domingo 14 de diciembre: 5:50 pm

¡Gloria! Milagro en Venecia

En la Venecia de finales del siglo XVIII, Teresa, una joven criada en el orfanato de San Ignacio, encuentra un pianoforte que transformará tanto su destino como el del propio instituto.

Viernes 12 de diciembre: 6:20 pm

Sábado 13 de diciembre: 8:45 pm

Domingo 14 de diciembre: 6:20 pm

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado

Maribel, una joven de Buenos Aires, descubre secretos sobre la doble vida de su padre, un apostador clandestino fallecido. Tras su muerte, ella y su madre deben hacerse cargo de la complicada empresa familiar.

Viernes 12 de diciembre: 8:45 pm

Sábado 13 de diciembre: 6:45 pm

Domingo 14 de diciembre: 8:45 pm

Fue solo un accidente

Vahid, un mecánico, reconoce por sorpresa al hombre que cree fue su torturador en prisión y decide secuestrarlo para cobrar venganza.

Sábado 13 de diciembre: 3:15 pm

Jujutsu Kaisen: Ejecución

En Halloween, un velo cubre Shibuya y provoca caos , mientras una conspiración se cierne sobre Gojo. Yuji y otros hechiceros deberán enfrentar el Incidente de Shibuya.

Viernes 12 de diciembre: 3:00 pm

Sábado 13 de diciembre: 3:00 pm

Domingo 14 de diciembre: 3:00 pm

Divorciados

Peter Pearce busca reconstruirse tras el abandono de su padre y el fin de su matrimonio. Durante un viaje a Tulum para aclarar su mente, se topa con la despedida de soltero de su hijo, un encuentro que obliga a la familia a enfrentar viejas heridas.

Viernes 12 de diciembre: 3:30 pm

Sábado 13 de diciembre: 5:50 pm

Domingo 14 de diciembre: 3:30 pm

Louis Riel o el cielo toca la tierra

Louis Riel, líder del pueblo métis —una comunidad mestiza con ascendencia indígena y europea—, es sentenciado a muerte por traición. En prisión, escribe y se prepara para su destino final.

Sábado 13 de diciembre: 8:20 pm

Domingo 14 de diciembre: 4:00 pm

Góndola

Una historia que sigue el encuentro entre dos operadoras de un teleférico ubicado en una zona turística de las montañas de Georgia.

Viernes 12 de diciembre: 8:40 pm

Sábado 13 de diciembre: 5:40 pm

Domingo 14 de diciembre: 8:40 pm

Monstruo de Xibalbá

Rogelio quiere saber qué sucede cuando morimos. Obligado a pasar las vacaciones con su nana Eduarda en Yucatán, intenta desentrañar este misterio.

Viernes 12 de diciembre: 4:00 pm

Domingo 14 de diciembre: 8:25 pm

Lo siento, cariño

Algo terrible le ocurrió a Agnes, algo que marcó un antes y un después en su vida. Sin embargo, el mundo sigue… al menos para quienes la rodean.

Viernes 12 de diciembre: 8:10 pm

Sábado 13 de diciembre: 3:30 pm

Domingo 14 de diciembre: 8:10 pm

Las chicas del balcón

En un barrio de Marsella afectado por una ola de calor , tres amigas observan al vecino del balcón de enfrente, hasta que una noche de copas deriva en una situación sangrienta.

Viernes 12 de diciembre: 6:00 pm

Sábado 13 de diciembre: 5:50 pm

Domingo 14 de diciembre: 6:00 pm

Bugonia

Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a una poderosa ejecutiva convencidos de que es un extraterrestre que planea destruir la Tierra.

Viernes 12 de diciembre: 8:30 pm

Sábado 13 de diciembre: 5:10 pm

Domingo 14 de diciembre: 8:30 pm

Frankenstein

Víctor Frankenstein crea una criatura mediante un experimento extremo , pero su creación terminará destruyéndolo a él y al ser que trajo al mundo.

Viernes 12 de diciembre: 5:30 pm

Sábado 13 de diciembre: 7:50 pm

Domingo 14 de diciembre: 5:30 pm

Wicked: Por Siempre

Elphaba, señalada como la “Bruja Malvada del Oeste” , lucha por la libertad en Oz, mientras Glinda enfrenta el peso de su poder. Juntas deberán cambiar el destino del reino.

Viernes 12 de diciembre: 3:15 pm

Domingo 14 de diciembre: 3:15 pm

Soy Frankelda

Frankelda, una escritora mexicana del siglo XIX , se adentra en su mente para enfrentar a los monstruos que ella misma creó con su pluma.

Viernes 12 de diciembre: 3:45 pm

Domingo 14 de diciembre: 3:45 pm

Mátate, amor

Grace y Jackson se mudan a una antigua casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Tras el nacimiento de su bebé y ante la ausencia constante de Jackson, Grace comienza a perder el control.

Sábado 13 de diciembre: 3:45 pm

Mi pobre angelito (Función gratuita)

Un niño de 8 años se enfrenta a dos ladrones torpes cuando sus padres lo olvidan accidentalmente en casa.

Viernes 12 de diciembre: 7:00 pm

Gremlins (Función gratuita)

Una tranquila comunidad se transforma en un caos tras la llegada de una misteriosa criatura.

Sábado 13 de diciembre: 7:00 pm

La bella y la bestia (Función gratuita)

Una joven francesa intercambia su libertad por la de su padre , prisionero en un castillo encantado dominado por un príncipe maldito.

Domingo 14 de diciembre: 7:00 pm

