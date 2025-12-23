Marvel estrena tráiler de "Avengers: Doomsday"; en esta fecha saldrá la película

Este 23 de diciembre, Marvel Studios lanzó el primer avance de "Avengers: Doomsday", confirmando los videos filtrados en redes sociales.

Por medio de la plataforma X, la productora cinematográfica estadounidense difundió el teaser de la esperada entrega.

En el avance confirman las filtraciones que se dieron en los últimos días, donde se puede observar el regreso de "Steven Rogers", quien se observa llegando a una casa, donde conserva sus artículos como "Capitán América", como el casco y traje. Asimismo, se le ve cargando un bebé, lo que sugiere que puede ser su hijo.

Acá abajo te presentamos el tráiler:

¿Cuándo se estrena "Avengers: Doomsday"?

En el avance, se ve puede ver la fecha de estreno de la película del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual está establecida para el 17 de diciembre del 2026.

AO

