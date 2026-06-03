Cinépolis sorprende con dos imperdibles estrenos este 4 de junio de 2026

¡Atención cinéfilos! Prepárate para días llenos de entretenimiento en las salas de Cinépolis, pues este 4 de junio llegan dos estrenos que no te puedes perder, donde la comedia, la acción y los grandes efectos especiales se adueñan de la pantalla grande.

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor del séptimo arte este miércoles en Cinépolis.

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Scary Movie 6

El caos, los gritos y las carcajadas están de regreso en “Scary Movie 6”. Años después de sobrevivir a los ataques de un despiadado asesino enmascarado, los cuatro protagonistas vuelven a convertirse en su objetivo, demostrando que en esta franquicia nadie está realmente a salvo… y mucho menos las películas de terror.

Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans y Shawn Wayans regresan para reunirse una vez más en una nueva entrega que promete burlarse de todo lo que domina actualmente la industria cinematográfica. Desde reboots y remakes hasta secuelas, precuelas, spin-offs, historias de origen y las cada vez más populares "películas de legado", ningún fenómeno del cine de terror escapará de su afilado sentido del humor.

La saga también pondrá la mira en el llamado "terror elevado" y en esas supuestas despedidas definitivas que siempre terminan dando paso a una nueva entrega. Con su característico estilo irreverente, Scary Movie 6 llevará la sátira al extremo, cruzando todos los límites posibles y convirtiendo cada cliché del género en el blanco perfecto de sus bromas.

Prepárate para una nueva dosis de sustos absurdos, referencias disparatadas y humor sin filtros, porque esta vez nada ni nadie está a salvo de la parodia.

Amos del universo

Quince años después de haber abandonado su hogar, el príncipe Adam es llamado de regreso a Eternia por la legendaria Espada del Poder. Sin embargo, lo que encuentra a su regreso está muy lejos del reino que recordaba: el mundo ha caído bajo el oscuro y despiadado dominio de Skeletor, quien ha sumido a Eternia en el caos y la destrucción.

Ante la amenaza que se cierne sobre su familia y su pueblo, Adam deberá embarcarse en una peligrosa misión para restaurar la esperanza. En el camino contará con la ayuda de sus aliados más leales, Teela y Duncan, también conocido como Man-At-Arms, quienes lo acompañarán en la batalla decisiva por el futuro del reino.

Mientras la guerra entre el bien y el mal alcanza un punto crítico, Adam tendrá que aceptar el destino que siempre estuvo ligado a él. Al empuñar el poder de la espada, se transformará en He-Man, el hombre más poderoso del universo y la última esperanza de Eternia para derrotar a Skeletor y devolver la paz a su mundo.

Otros estrenos de Cinépolis el 4 de junio

El afinador.

En el camino.

Letras robadas.

La novia del diablo.

The Amazing Digital Circus.

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