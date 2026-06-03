Después de décadas de intentos fallidos, cambios de estudio, directores que entraron y salieron del proyecto y millones de dólares invertidos en desarrollos que nunca llegaron a concretarse, “Amos del Universo” finalmente está lista para regresar a la pantalla grande.

La emblemática franquicia nacida en los años ochenta tendrá una nueva oportunidad en los cines con una ambiciosa adaptación live action que busca conquistar tanto a quienes crecieron con “He-Man” como a una nueva generación de espectadores.

La película llegará a las salas este 4 de junio bajo el sello de Amazon MGM Studios, con la dirección de Travis Knight, cineasta reconocido por trabajos como “Bumblebee” y “Kubo y la búsqueda del samurái”.

La historia se centra en “Adam Glenn”, heredero del reino de Eternia, quien ha permanecido alejado de su hogar durante años.

Separado de su pasado y de la legendaria “Espada del Poder”, el protagonista vive en la Tierra sin comprender del todo el destino que le espera.

Sin embargo, cuando finalmente recupera el arma ancestral, los recuerdos de su verdadera identidad comienzan a regresar y lo obligan a emprender un viaje de vuelta a su mundo natal.

Allí deberá enfrentar una amenaza que ha crecido durante su ausencia. “Skeletor”, el eterno enemigo de la saga, ha logrado apoderarse de Eternia y poner en peligro el futuro del reino.

La misión de “Adam” será recuperar aquello que perdió y asumir por completo el papel de “He-Man” para detener el avance de las fuerzas oscuras.

La producción cuenta con Nicholas Galitzine en el papel principal, acompañado por Camila Mendes como “Teela”, Idris Elba como “Duncan”, conocido también como “Man-At-Arms”, Alison Brie en el rol de “Evil-Lyn” y Jared Leto como “Skeletor”.

Uno de los principales desafíos para el equipo creativo fue encontrar el equilibrio entre la nostalgia y la modernización de una franquicia que forma parte de la memoria colectiva de millones de personas. Knight ha señalado que, aunque la película introduce cambios y nuevas interpretaciones, el objetivo siempre fue respetar la esencia que convirtió a la propiedad en un fenómeno cultural.

“‘Amos del Universo’ reimagina la franquicia de juguetes y animación que marcó una época. Sí nos tomamos ciertas libertades creativas, pero siempre volvimos al diseño original que creó Filmation, sobre todo en la apariencia de los personajes”, explicó el director.

El realizador considera que la nueva adaptación tiene la oportunidad de materializar en pantalla grande la escala épica que durante décadas imaginaron los seguidores de la serie animada.

A diferencia de la versión cinematográfica de 1987, protagonizada por Dolph Lundgren, esta producción dispone de recursos tecnológicos y visuales que permiten recrear con mayor fidelidad escenarios icónicos como el Castillo Grayskull y el planeta Eternia.

Para Nicholas Galitzine, asumir la identidad del hombre más poderoso del universo implicó una exigente preparación física y emocional.

El actor dedicó varios meses al entrenamiento antes del inicio de las filmaciones con el objetivo de construir una presencia convincente para el personaje.

“Pasé cinco meses en preproducción. Tres horas diarias de gimnasio, dos de acrobacias y otras cuatro en pruebas de vestuario. La espada tuvo unas 12 versiones diferentes y tuve que aprender a manejar el peso para no destrozarme los antebrazos”, relató.

El intérprete encontró atractivo el recorrido emocional del protagonista, un joven que debe descubrir quién es realmente y aceptar las responsabilidades que acompañan a su destino.

“Pasé de ser ‘Adam’, un joven común y corriente que ha sido menospreciado toda su vida, a ver su empoderamiento al convertirse en ‘He-Man’, un héroe que debe luchar por su mundo. Este proceso de crecimiento fue algo increíble”, afirmó.

Desarrollo accidentado

El estreno de “Amos del Universo” representa la culminación de uno de los procesos de desarrollo más accidentados de Hollywood, en años recientes.

Desde finales de la década de los 2000, distintos estudios intentaron llevar nuevamente a “He-Man” al cine. El proyecto pasó por diversas manos, acumuló múltiples versiones de guion y contempló a varios directores y protagonistas potenciales.

Durante ese largo recorrido, los derechos cinematográficos cambiaron de propietario en varias ocasiones. Warner Bros., Sony Pictures y Netflix exploraron diferentes enfoques para la historia, pero ninguno consiguió concretar la producción. Incluso, Netflix llegó a invertir una suma considerable en el desarrollo de una versión propia antes de cancelar definitivamente sus planes.

La situación comenzó a cambiar a finales de 2023, cuando Amazon MGM Studios mostró interés en adquirir los derechos.

Poco después, Travis Knight fue incorporado como director y Chris Butler asumió labores de reescritura del guion.

A partir de ese momento el proyecto encontró estabilidad y avanzó hacia la producción definitiva.

El rodaje comenzó en Londres en enero de 2025 y permitió reunir un elenco que combina figuras consolidadas de Hollywood con nuevas generaciones de intérpretes.

La intención del estudio es construir una aventura fantástica de gran escala que pueda competir dentro de un mercado dominado por franquicias de superhéroes y sagas cinematográficas.

El origen

“He-Man” nació como parte de una estrategia de Mattel para competir en el mercado de figuras de acción a principios de los años ochenta.

La línea de juguetes “Masters of the Universe” fue lanzada en 1981 y presentó un universo que mezclaba fantasía medieval, magia, tecnología futurista y ciencia ficción.

En el centro de la historia se encontraba el enfrentamiento entre “He-Man”, el hombre más poderoso del universo, y el villano “Skeletor”, obsesionado con apoderarse de los secretos del Castillo de Grayskull.

Mattel acompañó las figuras con minicomics que ayudaban a desarrollar la mitología de Eternia y sus personajes, mientras que editoriales como DC Comics y posteriormente Marvel expandieron el universo en papel.

Sin embargo, el verdadero salto a la popularidad llegó en 1983 con el estreno de la serie animada “He-Man and the Masters of the Universe”, producida por Filmation. La caricatura se convirtió rápidamente en un éxito internacional gracias a sus historias de aventura, sus personajes coloridos y su distintiva mezcla de fantasía y ciencia ficción.

A lo largo de dos temporadas y 130 episodios, millones de niños siguieron las aventuras del príncipe “Adam”, quien ocultaba su verdadera identidad como “He-Man”.

Cada episodio mostraba su lucha contra “Skeletor” y sus aliados, mientras defendía Eternia junto a personajes que se volverían emblemáticos, como “Teela”, “Man-At-Arms”, “Orko” y “Battle Cat”.

Al final de cada capítulo, los personajes compartían una breve enseñanza o reflexión dirigida al público infantil, una fórmula poco común en las producciones animadas de la época.

El éxito de la caricatura derivó en nuevas expansiones del universo. En 1985 llegó la película animada “He-Man y She-Ra: El secreto de la espada”, que presentó oficialmente a “She-Ra”, la hermana gemela de “He-Man”.

El personaje obtuvo posteriormente su propia serie, “She-Ra: La Princesa del Poder”, ampliando todavía más la mitología creada alrededor de Eternia y Etheria.

La franquicia intentó mantenerse vigente durante las décadas siguientes con nuevas series animadas y relanzamientos, aunque ninguno logró igualar el impacto cultural de la producción original de los años ochenta.

En 1987 llegó la primera adaptación live action protagonizada por Dolph Lundgren, una cinta que no obtuvo el éxito esperado en taquilla, pero que con el paso del tiempo se convirtió en una obra de culto para los seguidores de la saga.

A pesar de sus altibajos, “He-Man” permaneció como uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular.

Su imagen levantando la “Espada del Poder” y pronunciando la frase “¡Por el poder de Grayskull!” continúa siendo uno de los símbolos más recordados de la animación de aquella década.

CT