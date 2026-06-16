Cinépolis sorprende con dos imperdibles estreno este 18 de junio de 2026

¡Atención cinéfilos! Esta semana llegan a las salas de Cinépolis dos estrenos que estamos seguros no te puedes perder; el jueves 18 de junio regresan a la pantalla grande los juguetes favoritos de Disney con la cinta “Toy Story 5".

Por otro lado también se estrena una peli terror psicológico que promete mantenerte pegado a tu asiento, se trata de “Leviticus: Ritual de sangre”; así que prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor del entretenimiento en Cinépolis.

Toy Story 5

La aventura continúa para los juguetes favoritos de varias generaciones. Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla regresan para enfrentarse a un desafío muy diferente a cualquiera que haya vivido antes.

La llegada de Lilypad, una moderna tablet con una visión completamente distinta sobre la diversión y el entretenimiento, pondrá a prueba el lugar que ocupan los juguetes en la vida de Bonnie. Convencida de que sabe qué es lo mejor para la niña, esta innovadora incorporación amenaza con cambiar para siempre la manera en que juega y se relaciona con su mundo.

Mientras la tecnología gana terreno, Woody, Buzz y sus amigos deberán demostrar que la imaginación, la amistad y las aventuras compartidas siguen teniendo un valor único. Entre momentos divertidos, nuevos desafíos y emociones inesperadas, los juguetes se enfrentarán a una pregunta que podría definir su futuro: ¿seguirán teniendo un lugar en la hora de jugar o ha llegado el momento de una nueva era?

Leviticus: Ritual de sangre

En esta aplaudida propuesta de terror psicológico, dos adolescentes se ven atrapados en una aterradora pesadilla cuando una entidad violenta y misteriosa comienza a perseguirlos adoptando la apariencia de aquello que más anhelan: el uno al otro.

Mientras intentan comprender la naturaleza de la amenaza que los acecha, ambos deberán enfrentarse no solo al peligro físico que representa la criatura, sino también a sus propios deseos, miedos y emociones más profundas. Lo que comienza como una historia de horror pronto se transforma en un relato cargado de sensibilidad y tensión emocional.

Con esta película, el escritor y director Adrian Chiarella debuta en el largometraje, combinando elementos sobrenaturales con una exploración íntima de las relaciones humanas. El resultado es una experiencia inquietante y conmovedora que mezcla el terror con una poderosa carga emocional, ofreciendo una visión fresca y perturbadora del género.

Otro estreno de Cinépolis el 18 de junio

Romería

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NA