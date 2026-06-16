Los habitantes de la Tierra Media tendrán un nuevo rostro. La actriz Anya Taylor-Joy se incorporará a “El Señor de los Anillos” como parte del elenco de “La Caza de Gollum”, la próxima producción basada en la obra de J.R.R. Tolkien que será dirigida y protagonizada por Andy Serkis.

La información fue dada a conocer por el medio especializado Variety, que reveló que la intérprete dará vida a una elfa Sindar perteneciente al Reino del Bosque. Su personaje ha sido descrito como una agente leal y de confianza del rey Thranduil, una de las figuras más importantes de los elfos en esta etapa de la historia.

La participación de Taylor-Joy representa uno de los principales atractivos de una película que buscará reconectar con el legado de una de las franquicias más exitosas de la fantasía moderna.

La actriz, reconocida por producciones como “Gambito de dama”, “Furiosa” y “La bruja”, debutará así en uno de los universos cinematográficos más populares de las últimas décadas.

“La Caza de Gollum” marcará el regreso de Andy Serkis al personaje que ayudó a revolucionar la captura de movimiento en el cine.

El actor volverá a interpretar a Gollum, la atormentada criatura obsesionada con el Anillo Único, mientras que también asumirá las labores de dirección del proyecto.

Viejos conocidos

La producción reunirá a varios de los actores que participaron en las películas originales dirigidas por Peter Jackson. Entre ellos destacan Ian McKellen, quien retomará su papel como Gandalf; Elijah Wood, nuevamente como Frodo Bolsón; y Lee Pace, que volverá a encarnar al rey Thranduil.

Junto a ellos aparecerá una nueva generación de intérpretes. Además de Taylor-Joy, el elenco incluirá a Kate Winslet, quien dará vida a un personaje llamado Marigol; Jamie Dornan como Strider; y Leo Woodall en el papel de Halvard.

La combinación de rostros clásicos y nuevas incorporaciones apunta a ampliar el universo narrativo sin perder el vínculo con las películas que conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo.

Antes de la Comunidad

La historia se desarrollará en los años previos a los acontecimientos de “La Comunidad del Anillo”. Como su título indica, la trama girará en torno a la búsqueda de Gollum, una misión clave dentro de los acontecimientos que preceden al inicio de la trilogía original.

El proyecto contará además con la participación de Fran Walsh y Philippa Boyens, dos de las guionistas responsables de las exitosas adaptaciones cinematográficas de Tolkien.

Ambas trabajarán junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou en la construcción del libreto.

Regreso esperado

El estreno de “La Caza de Gollum” está previsto para el 17 de diciembre de 2027, una fecha que mantiene la tradición de lanzar las películas de la saga durante la temporada navideña.

La expectativa es alta entre los seguidores de Tolkien, cuya obra transformó para siempre la literatura fantástica.

Publicada en la década de 1950 tras el éxito de “El Hobbit”, la trilogía de “El Señor de los Anillos” continúa expandiendo su legado en la gran pantalla más de dos décadas después del estreno de sus celebradas adaptaciones cinematográficas.

CT