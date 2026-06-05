Cinépolis proyectará partidos del Mundial 2026

Los aficionados al futbol podrán disfrutar la emoción del Mundial 2026 desde la pantalla grande; a través de Cinépolis +QUE CINE, la cadena de exhibición anunció la transmisión en vivo de algunos de los encuentros más importantes del torneo, ofreciendo una experiencia inmersiva para seguir cada jugada y celebrar los momentos más emocionantes de la competencia.

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La programación contempla la proyección de 32 partidos seleccionados, desde la fase de grupos hasta las etapas finales, en salas tradicionales, ATMOSFERA y Cinépolis VIP. Las transmisiones arrancarán el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica, y continuarán a lo largo del campeonato con encuentros que se irán definiendo conforme avance el certamen.

CORTESÍA/ Cinépolis

Precio de los boletos para ver el Mundial 2026 en Cinépolis

Los precios variarán de acuerdo con el partido y el formato elegido. Para los encuentros de la Selección Mexicana, los boletos tendrán un costo de 89 pesos en salas tradicionales y ATMOSFERA, mientras que en Cinépolis VIP el acceso será de 165 pesos. En el caso de los demás partidos, el precio será de 69 pesos en formato tradicional y ATMOSFERA, y de 125 pesos en salas VIP. Además, la cadena lanzó el Cinebono Mundialista, una opción para quienes planean asistir a varios encuentros.

Este paquete incluye cuatro accesos a las transmisiones por 250 pesos en formato tradicional o por 380 pesos en Cinépolis VIP. La venta general ya está disponible y los boletos podrán utilizarse para las funciones en vivo hasta el 19 de julio de 2026.

Como parte de la experiencia, los asistentes también encontrarán productos promocionales inspirados en el torneo, entre ellos PopCups coleccionables, figuras 3D, una palomera balón 3D Coca-Cola y una cubeta promocional 2D de la misma marca. Con esta iniciativa, Cinépolis busca convertir sus complejos en puntos de reunión para los amantes del futbol, combinando la pasión del deporte con la calidad de imagen y sonido característica de las salas de cine. Para conocer más detalles sobre la cartelera y promociones, la empresa invitó a seguir las redes sociales de Cinépolis +QUE CINE y Cinépolis.

Fase de grupos – junio

Jueves 11 de junio, 13:00 h – México vs Sudáfrica

Viernes 12 de junio, 19:00 h – USA vs Paraguay

Sábado 13 de junio, 16:00 h – Brasil vs Marruecos

Domingo 14 de junio, 14:00 h – Países Bajos vs Japón

Martes 16 de junio, 19:00 h– Argentina vs Argelia

Miércoles 17 de junio, 14:00 h – Inglaterra vs Croacia

Jueves 18 de junio, 19:00 h – México vs Corea del Sur

Viernes 19 de junio, 19:00 h – Brasil vs Haití

Sábado 20 de junio, 11:00 h – Países Bajos vs Suecia

Domingo 21 de junio, 10:00 h – España vs Arabia Saudita

Lunes 22 de junio, 18:00 h – Noruega vs Senegal

Martes 23 de junio, 20:00 h – Colombia vs República del Congo

Miércoles 24 de junio, 19:00 h – República Checa vs México

Jueves 25 de junio, 14:00 h – Ecuador vs Alemania

Viernes 26 de junio, 18:00 h – Uruguay vs España

Sábado 27 de junio, 15:00 h – Panamá vs Inglaterra

Sábado 27 de junio, 17:30 h – Colombia vs Portugal

Fase final – julio

Domingo 28 de junio al jueves 2 de julio – Dieciseisavos de final

Viernes 3 al martes 7 de julio – Octavos de final

Jueves 9 al sábado 11 de julio – Cuartos de final

Martes 14 y miércoles 15 de julio – Semifinales

Domingo 19 de julio – Partido final

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