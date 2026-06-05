Viernes, 05 de Junio 2026

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Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades

Por: El Informador

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 5 al 7 de junio de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

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De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 5 al 7 de junio de 2026.

  • Aries: Los colores azul y blanco atraerán armonía y prosperidad.  
  • Tauro: Los colores naranja y blanco potenciarán la abundancia y el optimismo. 
  • Géminis: El azul y el naranja fortalecerán tu economía. 
  • Cáncer: Los colores blanco y azul te ayudarán a mantener protección y equilibrio. 
  • Leo: Los colores rojo intenso y verde atraerán prosperidad y equilibrio.
  • Virgo: Los tonos amarillo y azul intenso atraerán prosperidad y estabilidad.  Libra: Los colores rojo y azul potenciarán la prosperidad. 
  • Escorpio: Los colores azul y rojo atraerán prosperidad, energía y seguridad personal. 
  • Sagitario: Los colores blanco y azul atraerán suerte y protección.  
  • Capricornio: Los colores rojo y azul potenciarán la buena suerte.
  • Acuario: Los colores rojo y blanco potenciarán la abundancia y la energía positiva.
  • Piscis: Los colores azul intenso y verde atraerán prosperidad y equilibrio.  

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Con información de Mhoni Vidente.

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