Este viernes 5 de junio Netflix lanza dos nuevos contenidos en su programación de junio, una película y una serie. Conoce de qué trata cada estreno y elige el mejor para tu entretenimiento audiovisual desde la comodidad de tu casa.

La Desconocida. ESPECIAL/NETFLIX.

La Desconocida

Es una película de misterio, drama y thriller que hoy se estrena en Netflix. La trama sigue una investigación liderada por la detective Anna Ripoll tras el hallazgo de una mujer amordazada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. Como la desconocida no recuerda quién es ni cómo llegó ahí, Anna y el oficial Quique Zárate se lanzan a descubrir su identidad y los secretos que guarda su memoria. Con Candela Peña, Ana Rujas, Pol López.

Así Aprenderás. ESPECIAL/NETFLIX.

Así Aprenderás

Es una serie de acción, comedia y drama de Corea del Sur que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Este relato catártico gira en torno a la Oficina de Protección de los Derechos Educativos, una institución establecida con la valiente misión de dar lecciones reales a los estudiantes, profesores y padres que se atreven a cruzar la línea. Este equipo, que opera más allá de los márgenes de la ley, no se detendrá ante nada en el afán de cumplir su objetivo: Restablecer el orden en las escuelas. Con Kim Moo-yul, Lee Sung-min, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hoon.

XM