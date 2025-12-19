¡Vive el espíritu de la Navidad 2025! Las Caravanas de Coca-Cola cierran su recorrido en Guadalajara

Si hay algo que rápidamente podemos relacionar con la Navidad, sin lugar a dudas es Coca-Cola. Es una marca que se ha encargado de que esta temporada se viva de una manera excepcional, y el mejor ejemplo son sus ya tradicionales Caravanas. Este 2025, nuestra querida ciudad de Guadalajara será una de las afortunadas en recibir toda la magia ya que fue seleccionada para ser la gran parada final del recorrido nacional.Las Caravanas Navideñas de Coca-Cola se distinguen del resto porque han logrado crear una experiencia única alrededor de ellas, convirtiéndose es una tradición profundamente arraigada en el corazón de las familias mexicanas desde hace más de dos décadas. Año con año, familias y amigos se reúnen para ver pasar los carros decorados, llenos de luz y color, en los que la magia de la Navidad se puede sentir en cada segundo, fortaleciendo el sentido de comunidad.Desde su nacimiento en 1995, la belleza del evento conquistó al público, pero cada año las expectativas crecen. Bajo el lema “Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño”, la marca busca recordarnos que la magia de la temporada está en detenernos, respirar y reconectar con la gente que tenemos cerca.Como parte de esta campaña y para llevar la magia directamente a nuestras comunidades, veremos el esperado regreso de los legendarios camiones de Coca-Cola. Además, contarán con experiencias inmersivas para que todos disfruten de la alegría y el Espíritu Navideño. Prepárense para vivir una experiencia sensorial que activará todos tus recuerdos de la infancia con música original y una iluminación emblemática.Si las Caravanas no son suficientes para encender tu espíritu navideño, entonces pon mucha atención a las novedades que Coca Cola ha preparado para el cierre de este 2025:Ahora que ha recorrido 12 distintas ciudades en México, la Caravana Navideña de Coca-Cola se prepara para el gran cierre con un espectacular desfile en Guadalajara y todo está listo este 21 de diciembre para un final lleno de magia e ilusión. Recuerda que las caravanas son eventos completamente gratuitos y familiares que buscan crear momentos inolvidables para las comunidades alrededor de nuestro país.