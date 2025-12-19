Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa consolidándose como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados que han marcado generaciones. Esta combinación de contenidos exclusivos, franquicias de gran impacto y títulos emblemáticos ha fortalecido su posición en un mercado cada vez más competitivo.

Con un modelo que integra estrenos recientes, producciones originales y películas icónicas, la plataforma actualiza cada semana el listado de los títulos más reproducidos por sus suscriptores, un termómetro que permite observar las preferencias actuales del público y la vigencia de las historias que forman parte del sello Disney.

De acuerdo con el conteo más reciente, este es el top 10 de películas más vistas de la semana en Disney+:

Mi Pobre Angelito

Un encantador niño de 8 años desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa.

Mi Pobre Angelito 2

Accidentalmente, Kevin aborda un avión con destino a Nueva York y pasa otra Navidad burlando a los ladrones Harry y Marv.

Avatar: El Camino del Agua

Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

Avatar

En un exuberante planeta llamado Pandora viven los Na'vi, seres que aparentan ser primitivos pero que en realidad son muy evolucionados. Debido a que el ambiente de Pandora es venenoso, los híbridos humanos/Na'vi, llamados Avatares, están relacionados con las mentes humanas, lo que les permite moverse libremente por Pandora. Jake Sully, un exinfante de marina paralítico se transforma a través de un Avatar, y se enamora de una mujer Na'vi.

Otro Viernes de Locos

Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra de otra. Mientras se enfrentan a las innumerables complicaciones que trae consigo la unión de dos familias, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan al desafío más abrumador hasta la fecha al defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer.

Avengers Endgame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

Historias Cruzadas

En Misisipi durante los años sesenta, una chica de la sociedad sureña pone a su pueblo de cabeza tras entrevistar a mujeres afroamericanas que pasaron toda su vida cuidando de familias blancas prominentes. Al principio solo Aibileen, la ama de llaves de su mejor amiga, accede a hablar. Ambas mujeres siguen colaborando, y más mujeres deciden hablar y, Skeeter descubre, todas tienen mucho qué decir.

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo

Después de que el límite del Campamento Mestizo es atacado, Percy Jackson se embarca en una odisea épica en el mar de los monstruos en busca de su mejor amigo, Grover, y el único objeto que podría salvar al campamento: el Vellocino de Oro. Con ayuda de Annabeth, Clarisse, y el cíclope Tyson, la supervivencia de Percy es clave para detener a Luke, al titán Cronos, así como su plan inminente para derrocar el Olimpo.

Avengers Infinity War

El poderoso Thanos está a punto de hacer que la destrucción reine en el universo. Los Avengers y sus aliados superhéroes arriesgarán todo en la mejor batalla de todos los tiempos.

Este ranking semanal refleja no solo la permanencia y fuerza de los clásicos animados, sino también el alcance de las nuevas propuestas que logran conectar con audiencias de distintas edades. La plataforma apuesta por un equilibrio entre nostalgia y novedad, estrategia que ha demostrado ser clave para mantener su relevancia global.

YC