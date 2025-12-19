Pleito legal revela que hijo de John Travolta podría ser bisnieto de Elvis Presley

Un conflicto legal en Estados Unidos ha sacudido a dos de las familias más emblemáticas de Hollywood y ha desatado una ola de especulaciones que involucran al legado de Elvis Presley.

Una demanda judicial asegura que la actriz Riley Keough, nieta del “Rey del Rock”, habría donado sus óvulos al actor John Travolta y a su entonces esposa, Kelly Preston, lo que convertiría al hijo menor del actor en un presunto bisnieto genético de Elvis.

La versión salió a la luz no como parte de un litigio directo contra Travolta, sino en el contexto de una disputa legal relacionada con Priscilla Presley, exesposa de Elvis. La demanda fue presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios empresariales de Priscilla, quienes buscan obtener recursos económicos que, de acuerdo con versiones citadas, terminarían beneficiando a Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie Presley.

Según documentos judiciales citados por medios especializados, Riley Keough habría aceptado donar sus óvulos en 2010, luego de que John Travolta y Kelly Preston enfrentaran la pérdida de su hijo mayor, Jett.

El hijo menor del actor, Benjamin, nació en noviembre de ese mismo año, lo que alimentó las conjeturas que ahora aparecen mencionadas en el proceso legal.

Los documentos que recientemente se filtraron van más allá y sostienen que Travolta y Preston también habrían utilizado previamente óvulos de Lisa Marie Presley para intentar tener hijos, pero que habrían desistido al no desear, según la versión expuesta en la demanda, “óvulos con heroína”.

Ante estas afirmaciones, la familia Presley reaccionó con contundencia. A través de su representación legal, calificaron las acusaciones como impropias, fuera de lugar y totalmente ajenas al caso original. El abogado de Priscilla Presley acusó a la contraparte de cruzar límites éticos con el objetivo de presionar a su clienta y aseguró que las declaraciones son vergonzosas y serán enfrentadas en los tribunales.

Hasta el momento no existe una resolución judicial sobre estas versiones. Sin embargo, el caso ya encendió los reflectores en Hollywood, mezclando disputas legales, herencias, genética y uno de los apellidos más legendarios de la historia de la música popular.

