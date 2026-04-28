¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para cerrar el mes con lo mejor del entretenimiento, este jueves 30 de abril llegan a la pantalla grande dos estrenos que no te puedes perder. Las actrices Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan con la parte dos de un clásico que estamos seguros, te encantará.

Mientras que por otro lado se estrena una cinta que lleva a la pantalla una inquietante adaptación de un videojuego que despierta profundas dudas existenciales y envuelve al espectador en una atmósfera perturbadora, llena de giros inesperados a lo largo de la historia.

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El diablo viste a la moda 2

Dos décadas después, la historia nos reencuentra con Miranda Priestly, la implacable editora de la revista Runway, ahora enfrentando una realidad muy distinta: el declive del periodismo impreso y la necesidad de reinventarse dentro de una industria que pierde fuerza.

En este nuevo escenario, Priestly debe confrontar a Emily Charlton, su ex asistente, quien ha ascendido hasta convertirse en una influyente ejecutiva dentro de un poderoso grupo de lujo. El choque entre ambas es inevitable, ya que Emily controla un codiciado presupuesto publicitario que Miranda necesita con urgencia para mantener a flote su imperio editorial.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt convirtieron “El diablo viste a la moda” en un referente cultural, tras años de insistencia por parte de los fans, finalmente la secuela se hace realidad, con Disney apostando por reunir nuevamente al elenco original que marcó a toda una generación.

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Exit 8

Atrapado en un interminable y desolado pasillo del metro, un hombre se fija un único objetivo: encontrar la misteriosa Salida 8. Las reglas parecen simples, pero implacables: detectar cualquier anomalía y retroceder de inmediato; si todo está en orden, seguir avanzando. Sin embargo, el más mínimo error lo devuelve al inicio.

En este inquietante juego de percepción y supervivencia, cada detalle cuenta… y cada paso podría acercarlo a la libertad o condenarlo a repetir el mismo recorrido una y otra vez. ¿Logrará escapar de este bucle infinito?

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