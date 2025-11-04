Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel global y ha logrado consolidar su liderazgo gracias a la cantidad de suscriptores con la que cuenta y a su diverso catálogo de series y películas que se actualiza constantemente para adaptarse a los gustos del público.

En este sentido y con el propósito de facilitar al espectador la elección de contenido, cada semana la plataforma publica un listado con las películas más vistas en cada país y a continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares en Netflix México.

Una Casa de Dinamita

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Rápidos y Furiosos X

Dom Toretto enfrenta su desafío más peligroso hasta el momento mientras corre para salvar a su familia de un némesis con un rencor cruel y un caso grave de furia en la carretera.

La Vida Perfecta de tus Mascotas 2

Los perros domésticos, Duke y Max, se familiarizan con el pequeño nuevo ser humano de la familia y se adaptan a la vida en una granja mientras sus amigos animales abordan nuevas crisis en la ciudad.

El Elixir de la Inmortalidad

Un elixir reanima a los muertos en una aldea. Una familia en conflicto debe unirse y luchar por sobrevivir mientras su hogar colapsa

Caramelo

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.

Shrek

En una misión para recuperar a una princesa de un dragón que escupe fuego, el brusco ogro Shrek se une a un compatriota poco común: un burro bromista.

Maldita Suerte

Lord Doyle está en Macao, intentando pasar desapercibido, encerrado día y noche en los casinos, bebiendo y jugándose el poco dinero que le queda. Asfixiado por las deudas que lo ahogan cada vez más, recibe una oferta inesperada de Dao Ming, una misteriosa empleada del casino que guarda sus propios secretos. Pero la investigadora privada Cynthia Blithe viene pisándole los talones, dispuesta a confrontarlo por todo aquello de lo que huye. Mientras Doyle intenta escapar hacia la salvación, los límites de la realidad comienzan a cerrarle el camino.

Ni Una Palabra

Un psiquiatra llega a un acuerdo desesperado (y posiblemente mortal) con criminales mientras intenta desenterrar un valioso secreto encerrado en la mente de su paciente.

La Vida Secreta de tus Mascotas

Dos perros enemigos atrapados en el mundo exterior se unen con un fin común: enfrentar a una pandilla de mascotas abandonadas que quiere vengarse de los humanos.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC