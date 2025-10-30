La Granja VIP: Se viraliza quien sería el próximo granjero en salir del reality

En redes sociales se desató una ola de críticas y teorías luego de que internautas señalaran un posible fraude dentro del reality La Granja VIP. Los usuarios notaron que uno de los concursantes, conocido como El Patrón, tiene compromisos profesionales agendados antes de que el programa llegue a su final, lo que levantó sospechas sobre una posible eliminación anticipada determinada por la producción y no por la audiencia.

El avance del reality y sus eliminados

La competencia se encuentra actualmente en su tercera ronda de eliminación. De los 16 participantes originales, dos ya fueron expulsados por decisión del público: primero Carolina Ross y posteriormente Sandra Itzel. Esta temporada inicial del formato ha llamado la atención no solo por sus dinámicas, sino también por las constantes controversias que la rodean.

Fallas y críticas a la producción

Los seguidores del programa han denunciado en distintas plataformas los errores técnicos y fallos de producción que se han presentado durante las transmisiones. Algunos incluso han solicitado sustituir al conductor, pues aseguran que Adal Ramones no ha logrado conectar con la audiencia debido a su estilo de presentación.

El Patrón tendría compromisos antes de la final

La polémica se intensificó cuando comenzaron a difundirse carteles promocionales donde se anuncia la participación de El Patrón en eventos de lucha libre el 28 de noviembre en Cochabamba, Bolivia, y el 30 del mismo mes en Chile, durante el espectáculo Invasión Santiago. Esta información generó desconcierto entre los seguidores, ya que la gran final de La Granja VIP está programada oficialmente para el 21 de diciembre.

Adal Ramones responde a los rumores

Ante el revuelo, Adal Ramones aprovechó una emisión en vivo del reality para aclarar los señalamientos:

“Quiero aclarar un rumor que surgió en redes sobre que nuestro querido Patrón sale el 30 de noviembre porque tal vez tiene pactado ahí una lucha, etc. Eso, señores, es totalmente falso. El Patrón, al igual que todos los que están en La Granja VIP, firmaron un acuerdo donde no hay nada que los comprometa”.

Pese a la aclaración del conductor, el público continúa dividido. Mientras algunos confían en las palabras de Ramones, otros creen en la veracidad de los anuncios difundidos por las boleteras , dejando en duda la transparencia de lo que sucede dentro de La Granja VIP.

BB