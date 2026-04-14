¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 16 de abril Cinépolis se prepara para traer a sus salas dos estrenos que no te puedes perder, ambas cintas llenas de intriga y con secretos por descubrir.

Alista tus palomitas y prepárate para descubrir lo mejor del séptimo arte en la pantalla grande de Cinépolis.

Aniversario

Durante una cena para celebrar sus 25 años de matrimonio, la reconocida profesora de Georgetown, Ellen Taylor, ve cómo la velada da un giro inesperado al conocer por fin a Liz, la novia de su hijo. La sorpresa pronto se convierte en inquietud: Liz no es una desconocida, sino una exalumna con la que Ellen ya había tenido fuertes desacuerdos por sus posturas antidemocráticas.

Ahora, convertida en autora, Liz publica El Cambio, un libro que impulsa precisamente aquellas ideas que Ellen siempre cuestionó —incluida la defensa de un sistema de partido único— y que termina por convertirse en un fenómeno editorial capaz de sacudir no solo al país, sino también los cimientos de la aparentemente sólida familia de Ellen.

Juana

Juana, una periodista solitaria, sobrevive a la rutina entre visitas al asilo donde vive su madre, su trabajo en el periódico Siglo XXI y un tratamiento constante para controlar sus ataques de pánico. Durante años ha aprendido a silenciar sus traumas… hasta que un nombre irrumpe y lo cambia todo: Pedro Núñez.

Político influyente y envuelto en sospechas de corrupción, Núñez reaparece en la vida de Juana cuando su hija está por casarse y ella recibe la tarea de investigarlo. Pero no se trata de una historia cualquiera: él es el principal sospechoso detrás de los asesinatos de Armando, su exnovio, y Joaquín, su colega, ocurridos mientras los tres destapaban una red de pornografía infantil que lo implicaba.

Decidida a llegar al fondo y hacer justicia, Juana se adentra en una búsqueda peligrosa que la obliga no solo a enfrentar a su enemigo, sino también a mirar de frente las heridas que ha evitado durante tanto tiempo… y a asumir el destino que le espera.

Otros estrenos de Cinépolis el 16 de abril de 2026

Pasajero

El mago del Kremlin

Donnie Darko: 25 aniversario

Invocación

Pequeños monstruos

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