¡Atención cinéfilos! Cinépolis ya tiene preparados los mejores estrenos para este jueves 15 de enero , desde la continuación de una peli llena de terror que te mantendrá al borde de tu asiento, hasta una cinta inspirada en hechos reales, protagonizada por Timothée Chalamet que podría traerle su primer Oscar.

Te recomendamos: Shanik Berman es criticada por tomar foto y VIDEO del lugar donde falleció Liam Payne

Marty Supremo

Bajo la dirección de Josh Safdie, Timothée Chalamet encabeza un elenco integrado por Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion y Tyler, The Creator, en una película que llegará a las salas de Cinépolis el próximo 15 de enero de 2026 y que promete mantener al público atento durante dos horas y 29 minutos.

La historia toma su nombre del apodo de Marty Mauser, un carismático jugador neoyorquino de tenis de mesa cuya brillante trayectoria deportiva contrasta con una vida personal marcada por el escándalo, ambientada en la década de los cincuenta, la cinta retrata su vertiginosa lucha por legitimar su carrera en una época en la que este deporte carecía de reconocimiento.

En su camino, Mauser se cruza con una famosa actriz, con quien inicia un romance estratégico que busca llevar celebridades a los torneos y convertirlos en eventos mediáticos, al estilo de los grandes certámenes deportivos.

Se espera que este personaje le de a Timothée Chalamet su primer Oscar, esto luego de recibir un Globo de Oro, por dicha actuación en “Marty Supremo”

Lee también: Así te puedes registrar para la preventa de BTS paso a paso

Exterminio: El templo de huesos

El mundo apocalíptico de la saga Exterminio, regresa con una cuarta entrega que marca un nuevo rumbo al estar dirigida por Nia DaCosta, quien aporta una mirada distinta a la franquicia.

La trama arranca poco después de los acontecimientos de la peli “La evolución", en este nuevo capítulo, Spike se cruza con Sir Jimmy Cristal, uno de los sobrevivientes del brote inicial, quien ha conformado un grupo decidido a erradicar a los infectados. Sin alternativas, el joven se ve obligado a integrarse a esta comunidad, justo cuando su camino amenaza con chocar con el del doctor Kelson y con la reaparición del temido Alfa, que continúa acechando en busca de nuevas víctimas.

Otros estrenos de Cinépolis del 15 de enero de 2026

Tom & Jerry: La brújula mágica

Ella McCay: Imperfectamente perfecta

La única opción

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

NA