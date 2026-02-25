Cinépolis: Fecha de preventa para BTS World Tour ARIRANG

El esperado regreso de una de las agrupaciones más influyentes del pop mundial ya tiene fecha para vivirse en la pantalla grande, pues Cinépolis anunció el inicio de la preventa para la transmisión especial del BTS World Tour ARIRANG, una experiencia que promete llevar la energía de los escenarios internacionales directamente a las salas.

La gira marca el retorno a gran escala de BTS tras casi cuatro años sin un tour mundial de esta magnitud, el recorrido contempla 34 ciudades y 82 conciertos, arrancando con presentaciones emblemáticas en Goyang y Tokio, estableciendo un récord histórico en número de fechas para una gira de K-pop.

Te recomendamos: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 26 de febrero

Bajo el título ARIRANG, el tour acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, un trabajo que explora la identidad del grupo desde una perspectiva honesta, abordando emociones universales como el anhelo y el amor profundo.

El espectáculo contará con un escenario 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva que sitúa al público en el centro del show.

Los conciertos serán transmitidos en vivo en cines de todo el mundo en dos fechas clave: 11 de abril desde Goyang y 18 de abril desde Tokio.

La preventa de Cinépolis ya se encuentra activa pues inició este 25 de febrero, puedes acceder al siguiente enlaces para comprar tus boletos: https://bit.ly/4rAeyH8

Te aparecerán dos fechas para BTS World Tour ARIRANG ya que uno es para ver su presentación desde Goyang y 11 de abril y el 18 desde Tokio, solo escoge tu sede favorita y compra tus entradas.

ESPECIAL/ Cinépolis

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA