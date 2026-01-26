¡Atención cinéfilos! La Temporada de Premios ya se vive en la pantalla grande debido a que Cinépolis lanzó la 11ª edición de su Temporada de Premios, una celebración cinematográfica que reúne algunas de las películas más aclamadas del año y que suenan rumbo a los Premios Oscar 2026. Del 23 de enero al 18 de marzo, el público podrá disfrutar una cuidada selección de estrenos y reestrenos reconocidos en festivales internacionales y ceremonias como los Oscar y los Globos de Oro, a través del Ciclo de Nominadas y la Sala de Arte Cinépolis.Como parte de esta experiencia, la cadena cinematográfica ofrece el Cinebono Ciclo de Nominadas, con un costo de 240 pesos, canjeable por cuatro boletos tradicionales o dos boletos Cinépolis VIP. Toma en cuenta que dicho bono estará disponible y será válido durante todo el periodo de la temporada, exclusivamente en taquilla de los complejos que proyecten las películas participantes.El ciclo incluye títulos destacados como:Además, el Cinebono se entregará en formato QR físico y podrá redimirse en una sola exhibición o en distintas funciones, siempre que se conserve el código.Con esta iniciativa, Cinépolis reafirma su apuesta por el cine de autor y las grandes historias, invitando a los espectadores a vivir la Temporada de Premios como se merece: en la pantalla grande.Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.NA