¡Atención cinéfilos! La Temporada de Premios ya se vive en la pantalla grande debido a que Cinépolis lanzó la 11ª edición de su Temporada de Premios, una celebración cinematográfica que reúne algunas de las películas más aclamadas del año y que suenan rumbo a los Premios Oscar 2026.

Del 23 de enero al 18 de marzo, el público podrá disfrutar una cuidada selección de estrenos y reestrenos reconocidos en festivales internacionales y ceremonias como los Oscar y los Globos de Oro, a través del Ciclo de Nominadas y la Sala de Arte Cinépolis.

¿Cómo puedo ver las películas nominadas al Oscar en Cinépolis?

Como parte de esta experiencia, la cadena cinematográfica ofrece el Cinebono Ciclo de Nominadas, con un costo de 240 pesos , canjeable por cuatro boletos tradicionales o dos boletos Cinépolis VIP.

Toma en cuenta que dicho bono estará disponible y será válido durante todo el periodo de la temporada, exclusivamente en taquilla de los complejos que proyecten las películas participantes.

El ciclo incluye títulos destacados como:

Valor Sentimental.

Marty Supremo.

Sirat: Trance en el Desierto, Hamnet.

Arco, La Voz de Hind Rajab.

Amelie y los Secretos de la Lluvia.

El Agente Secreto.

Una Batalla Tras Otra.

Pecadores.

Además, el Cinebono se entregará en formato QR físico y podrá redimirse en una sola exhibición o en distintas funciones, siempre que se conserve el código.

Con esta iniciativa, Cinépolis reafirma su apuesta por el cine de autor y las grandes historias, invitando a los espectadores a vivir la Temporada de Premios como se merece: en la pantalla grande.

