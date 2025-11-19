Fátima Bosch sufre una lesión en su pie

La gran final de Miss Universo está muy cerca, siendo este viernes 21 de noviembre en Tailandia, en México el jueves 20 de noviembre por la diferencia horaria. Y la representante mexicana Fátima Bosch sigue dando de que hablar con sus actos en el certamen, sin embargo, en esta ocasión sufrió un pequeño accidente que lastimó su pie.

En una transmisión en vivo con sus seguidores, Fátima reveló que se clavó un cristal en la planta del pie mientras caminaba. A pesar del intenso dolor, decidió continuar enfocada en su preparación para el certamen y posponer la visita al médico.

¿Cómo sucedió el accidente de Fátima Bosch?

La modelo mencionó que el accidente probablemente fue causado por fragmentos de vidrio que quedaron en el suelo de la habitación, tras la estancia de una huésped anterior, y que el hotel no detectó. Aunque retiró los fragmentos visibles, uno de ellos se enterró en su pie en el que portaba sandalias con suela delgada, y las molestias continuaron.

"Me clavé un pedacito de vidrio, lo saqué con una pinza, pero me duele mucho en la zona donde me lo clavé. Creo que queda un pedazo ahí, pero como ya se cerró la herida, no quiero tocarme más", explicó. “Me duele muchísimo cuando piso, pero no tengo tiempo de ir al médico ahora.”

Bosch también reveló que tiene una parte morada en el área y es pequeña, pero está evitando manipularse.

A pesar de la lesión, ella sigue demostrando su determinación. En una entrevista con Sale el Sol, expresó su compromiso con el certamen y su orgullo por representar a México: “No van a poder conmigo ni con mi país. No voy a dejar la chamba tirada, seguimos dándolo todo.”

Este miércoles, durante las preliminares, la mexicana brilló desfilando con un traje típico diseñado por Fernando Ortiz, inspirado en la diosa mexica Xochiquetzal.

