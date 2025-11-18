Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel global y ha logrado consolidar su liderazgo gracias a la cantidad de suscriptores con la que cuenta y a su diverso catálogo de series y películas que se actualiza constantemente para adaptarse a los gustos del público.

En este sentido y con el propósito de facilitar al espectador la elección de contenido, cada semana la plataforma publica un listado con las películas más vistas en cada país y a continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares en Netflix México.

Frankenstein

El director ganador del Oscar® Guillermo del Toro adapta el cuento clásico de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que termina siendo la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Pequeños Secretos

En Los Ángeles de la década de 1990, un ayudante del sheriff se une a un detective para rastrear a un astuto asesino en serie. Pero sus diferencias personales pueden descarrilar su misión.

Un Golpe con Estilo

Estafados con sus pensiones, tres amigos de toda la vida traman un complot para robar un banco. Pero tienen que ir un paso por delante del FBI.

Focus: Maestros de la Estafa

Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude.

Mango

Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero.

Tiempo de Matar

Un padre negro se venga de los hombres blancos que atacaron brutalmente a su hija. Ahora, un abogado de pueblo lo defiende en una corte de Misisipi.

Shrek: Para Siempre el Capítulo Final

La vida de Shrek cambia radicalmente luego de aceptar un trato de Rumpelstiltskin. ¿Podrán Burro, Fiona y el Gato con Botas ayudarlo a corregir las cosas?

Buscando Justicia

"Buscando Justicia" sigue al joven abogado Bryan Stevenson (Jordan) y su histórica batalla por la justicia. Después de graduarse de Harvard, Bryan tuvo suficientes trabajos lucrativos, en cambio, se dirige a Alabama para defender a los condenados injustamente o a quienes no se les dio la representación adecuada, con el apoyo de la defensora local Eva Ansley (Larson).

Shrek

En una misión para recuperar a una hermosa princesa de las garras de un dragón feroz, un ogro gruñón forma un equipo con un burro ocurrente.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

