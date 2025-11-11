Este martes 11 de noviembre Disney y Pixar han publicado el primer tráiler oficial de Toy Story 5. El video de menos de un minuto ha sorprendido a los fanáticos por el regreso de Woody, quien había quedado fuera del grupo en el final de la película anterior.

El tráiler también muestra la inclusión de una nueva competencia para los juguetes; los dispositivos inteligentes. En el tráiler, Bonnie, la niña dueña de los juguetes más queridos del mundo Disney, recibe un paquete. La apertura de la caja pone a temblar a los personajes del universo de Toy Story.

Al abrir el paquete, Bonnie toma en sus manos su Lilypad, una especie de tableta inteligente que saluda a la chica. Mientras tanto, en los mensajes escritos del video se lanza una pregunta: ¿El tiempo de juguetes se acabó?

The age of toys is over…? #ToyStory5 is only in theaters June 19, 2026. pic.twitter.com/E8roeugDWU— Toy Story (@toystory) November 11, 2025

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026, lo que marcará el regreso de una de las sagas más exitosas de la mancuerna Disney Pixar y que ha acompañado a varias generaciones desde su estreno en 1995.

Se espera que la película combine animación hiperrealista con tecnología de inteligencia artificial así como una nueva banda sonora compuesta por Randy Newman.

