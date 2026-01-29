Cinemex reestrenará la trilogía de "El Señor de los Anillos"; estas son las fechas

A 25 años del estreno de la cinta “La Comunidad del Anillo", los seguidores de la saga creada por J.R.R. Tolkien podrán volver a la Tierra Media en la pantalla grande, pues Cinemex Alternativo anunció el reestreno exclusivo en México de la edición extendida de la trilogía de “El Señor de los Anillos", una experiencia que no se proyectaba en cines del país desde hace más de dos décadas.

El evento especial permitirá a los fans disfrutar nuevamente de las versiones más completas de la trilogía dirigida por Peter Jackson, reconocidas por su mayor profundidad narrativa y escenas inéditas que ampliaron el universo épico de la historia.

Las funciones llegarán a 169 complejos Cinemex en toda la República Mexicana, lo que garantiza acceso a esta celebración cinematográfica en distintas regiones del país.

Fechas del reestreno de “El Señor de los Anillos”

Las proyecciones arrancarán este 29 de enero con “La Comunidad del Anillo", mientras que el 5 de febrero se exhibirán “Las Dos Torres" y "El Retorno del Rey" , marcando un acontecimiento especial para los seguidores de la saga y del cine de fantasía épica.

Toma en cuenta que a partir de dichas fechas podrás volver a ver las pelis en la pantalla grande, pero estarán disponibles por varios días más después del reestreno, por lo que te recomendamos consultar las funciones y horarios en el sitio oficial y la aplicación de Cinemex.

Con este reestreno, Cinemex Alternativo refuerza su apuesta por llevar contenido exclusivo y experiencias especiales a sus salas, consolidándose como un espacio para los amantes del cine clásico y alternativo.

La trilogía, que rompió récords de taquilla y obtuvo múltiples premios Oscar, regresa como un homenaje a una de las franquicias más influyentes en la historia del cine.

