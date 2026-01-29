Este jueves 29 de enero, la tarotista cubana Mhoni Vidente señala que algunos signos del zodiaco se verán especialmente favorecidos en temas de amor y dinero, gracias a una combinación de energías positivas que impulsan acuerdos, oportunidades y estabilidad emocional.

Estos son los signos con mayor suerte en el amor y el dinero este jueves 29 de enero, de acuerdo con Mhoni Vidente.

Tauro

Tauro destaca como uno de los signos más beneficiados del día. En el amor, se abren posibilidades para aclarar malentendidos y fortalecer vínculos, ya sea en pareja o con alguien del pasado que busca retomar contacto. En el aspecto económico, es un buen momento para ordenar finanzas, recibir pagos pendientes o concretar acuerdos que brindan estabilidad. La constancia será clave para aprovechar esta racha favorable.

Leo

La suerte acompaña a Leo tanto en lo sentimental como en lo financiero. En el amor, puede recibir una sorpresa agradable o una muestra de afecto inesperada que refuerza su confianza. En el dinero, se favorecen los proyectos laborales, el liderazgo y el reconocimiento por esfuerzos recientes. Mhoni Vidente señala que escuchar consejos y mantener humildad permitirá que la buena energía fluya con mayor fuerza.

Escorpio

Escorpio vive un día intenso pero positivo. En el amor, la claridad emocional ayuda a cerrar ciclos y abrir espacio a relaciones más honestas. En el ámbito económico, se presentan oportunidades para mejorar ingresos, especialmente si actúa con discreción y estrategia. La intuición será su mejor aliada para tomar decisiones acertadas.

Capricornio

Capricornio recibe impulsos favorables en el dinero, con avances laborales, reconocimientos o mejoras que fortalecen su seguridad financiera. En el amor, aunque el enfoque principal está en lo profesional, se recomienda equilibrar responsabilidades y dedicar tiempo a la vida personal, lo que ayudará a fortalecer la relación de pareja o a abrirse a nuevas conexiones.

Piscis

Piscis también se encuentra entre los signos con suerte este jueves. En el amor, una conversación sincera puede traer reconciliaciones o mayor comprensión emocional. En el dinero, aunque los avances pueden ser discretos, se favorecen decisiones que aportan tranquilidad y estabilidad a futuro. La conexión espiritual ayuda a atraer lo que necesita.

Mhoni Vidente recuerda que, aunque algunos signos cuentan con mayor fortuna este día, la actitud personal, la prudencia y la confianza en la intuición son factores clave para aprovechar al máximo las energías disponibles. Este jueves 29 de enero se presenta como una jornada ideal para avanzar con seguridad, tanto en el corazón como en las finanzas.

Con información de Mhoni Vidente

