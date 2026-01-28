Cinemex se luce este jueves 29 de enero con dos estrenos

Este jueves 29 de enero, Cinemex renueva su cartelera con dos propuestas que se salen de lo convencional y prometen atraer tanto a quienes buscan historias originales como a los que prefieren una buena dosis de humor y tensión.

Una apuesta mezcla fantasía, romance y crítica social desde un ángulo inesperado; la otra convierte una situación extrema en una comedia de supervivencia con choques de personalidad.

Dos estrenos distintos entre sí, pero igual de llamativos, que vale la pena tener en la mira.

Un fantasma para servirte

Después de que Nat muere a causa de una extraña contaminación por polvo, March queda devastado y atrapado en el duelo. Todo cambia cuando, de manera tan insólita como conmovedora, el espíritu de su esposa regresa… pero lo hace dentro de una aspiradora. Aunque para March esta nueva forma de presencia es una segunda oportunidad para seguir juntos, su familia no lo ve igual: cargan con el trauma de un antiguo accidente en la fábrica y rechazan por completo esa relación fuera de toda lógica.

Decidida a probar que todavía puede ser útil y que su amor sigue intacto, Nat se ofrece a limpiar la fábrica y, de paso, a enfrentar a las almas que rondan el lugar.

¡Ayuda!

Lo que comienza como un vuelo rutinario termina en desastre cuando una empleada y su jefe —con quien mantiene una relación laboral insoportable— sobreviven a un accidente aéreo y quedan varados en una isla desierta. Sin más opción que colaborar para seguir con vida, ambos se ven forzados a convivir en un entorno hostil que pronto saca a flote rencores, reproches y viejas disputas.

Mientras intentan encontrar la forma de escapar, la supervivencia se convierte en un juego de estrategias, inteligencia y lucha de poder, donde no sólo está en riesgo salir de la isla, sino también quién terminará imponiéndose en esta peculiar batalla entre dos personalidades completamente opuestas.

MF