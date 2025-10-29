La obra cinematográfica de Quentin Tarantino será recopilada en una serie de libros llamada “Quentin Tarantino Library”, publicada por la editorial Insight Editions, que ofrecerá un recorrido visual y narrativo por la filmografía del director. La colección busca sumergir a los lectores en los procesos creativos de Tarantino, desde la concepción de sus películas hasta los detalles de producción.

“Tras pasar horas y horas con Quentin y sus colegas artistas, creo que ningún otro libro ha revelado tanto sobre la creación de una película”, afirmó Jay Glennie, autor del proyecto. El primer volumen está dedicado a “Once Upon a Time in Hollywood”, la más reciente película de Tarantino protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, que narra la historia de una estrella de Hollywood en los años sesenta y su doble de acción.

Titulado “The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood”, el libro está firmado por el director y Glennie, y ofrece un acceso sin precedentes a la producción: fotografías detrás de cámaras, memorandos, arte conceptual, bocetos de vestuario y diseño de producción.

Además, incluye entrevistas exclusivas con el elenco, donde participan Margaret Qualley, Mikey Madison, Austin Butler, Lena Dunham, Kurt Russell, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Damian Lewis, Maya Hawke y Sydney Sweeney, entre otros.

Originalmente, el próximo y último proyecto del director sería “The Movie Critic”, pero Tarantino canceló el filme en 2024. Sin embargo, recientemente se anunció que regresará a la actuación en la película de Jamie Adams “Only What We Carry”, marcando su primer gran rol cinematográfico desde “From Dusk Till Dawn”, en 1996.

CT