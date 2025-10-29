Miércoles, 29 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

El universo de Quentin Tarantino, ahora en papel

El trabajo cinematográfico del emblemático director, será recopilado en una serie de libros llamada “Quentin Tarantino Library”

Por: El Universal

La obra de Tarantino será recopilada en una biblioteca visual. AFP

La obra de Tarantino será recopilada en una biblioteca visual. AFP

La obra cinematográfica de Quentin Tarantino será recopilada en una serie de libros llamadaQuentin Tarantino Library”, publicada por la editorial Insight Editions, que ofrecerá un recorrido visual y narrativo por la filmografía del director. La colección busca sumergir a los lectores en los procesos creativos de Tarantino, desde la concepción de sus películas hasta los detalles de producción.

“Tras pasar horas y horas con Quentin y sus colegas artistas, creo que ningún otro libro ha revelado tanto sobre la creación de una película”, afirmó Jay Glennie, autor del proyecto. El primer volumen está dedicado a “Once Upon a Time in Hollywood”, la más reciente película de Tarantino protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, que narra la historia de una estrella de Hollywood en los años sesenta y su doble de acción. 

Titulado “The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood”, el libro está firmado por el director y Glennie, y ofrece un acceso sin precedentes a la producción: fotografías detrás de cámaras, memorandos, arte conceptual, bocetos de vestuario y diseño de producción.

Además, incluye entrevistas exclusivas con el elenco, donde participan Margaret Qualley, Mikey Madison, Austin Butler, Lena Dunham, Kurt Russell, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Damian Lewis, Maya Hawke y Sydney Sweeney, entre otros.

Originalmente, el próximo y último proyecto del director sería “The Movie Critic”, pero Tarantino canceló el filme en 2024. Sin embargo, recientemente se anunció que regresará a la actuación en la película de Jamie Adams “Only What We Carry”, marcando su primer gran rol cinematográfico desde “From Dusk Till Dawn”, en 1996. 

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones