Hijo del Santo se quita la máscara en público a petición de la gente (VIDEO)

La imagen de El Hijo del Santo aparentemente retirándose la máscara volvió a colocarlo en el centro de las conversaciones digitales. El breve video, difundido en distintas plataformas, mostraba al emblemático luchador simulando descubrir su identidad ante un grupo numeroso de invitados, lo cual generó sorpresa inmediata debido al estricto resguardo que siempre ha mantenido sobre su anonimato.

Durante un encuentro privado, el heredero de la leyenda se subió a una mesa y anunció que estaba listo para quitarse la máscara como antesala a su evento “La Gira de Despedida”. La tensión entre los asistentes creció hasta que la escena dio un giro humorístico: al retirar la máscara, se colocó otra de inmediato, arrancando aplausos y risas del público.

Un gesto especial para Joaquín López-Dóriga

Después de la broma, el luchador tomó un momento para agradecer a quienes lo acompañaban y sorprendió con un detalle significativo. La máscara que se había quitado terminó en manos del periodista Joaquín López-Dóriga, a quien llamó “Teacher” con evidente afecto. La entrega, cargada de simbolismo dentro de la lucha libre, dejó al comunicador visiblemente conmovido.

Además de convivir con sus invitados, El Hijo del Santo compartió información sobre la que será su última aparición como profesional. Adelantó que su hijo, Santo Junior, pondrá en juego su máscara ante Ángel Blanco Jr., un duelo que podría marcar un hito en el futuro de la familia.

El veterano luchador señaló que, si su hijo resultara derrotado, será él quien se quite la máscara, no el joven, una muestra del compromiso y respeto que tiene hacia su linaje y hacia las tradiciones del pancracio.

Con 43 años de trayectoria, El Hijo del Santo reconoció que su despedida mezcla sentimientos de orgullo y nostalgia. Afirmó sentirse satisfecho con todo lo que ha aportado a la lucha libre mexicana y aseguró que dejará el ring con la misma pasión y dignidad con la que inició su camino décadas atrás.

