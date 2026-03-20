Flores amarillas por Floricienta: Dónde ver la serie de Primavera que dio origen a la tradición del 21 de marzo

Cada 21 de marzo, coincidiendo con la llegada de la Primavera, redes sociales y calles se llenan de un mismo gesto: regalar flores amarillas. Lo que para algunos parece una tendencia reciente, en realidad tiene un origen cultural muy específico que conecta directamente con la serie juvenil Floricienta.

La costumbre de obsequiar flores amarillas se popularizó en América Latina como un símbolo de amor, ilusión y nuevos comienzos. La fecha no es casual: el 21 de marzo marca el inicio de la Primavera en el hemisferio norte , una estación históricamente asociada con el renacer, la esperanza y las oportunidades.

Sin embargo, más allá del simbolismo estacional, esta práctica adquirió un significado emocional gracias a la cultura pop. En particular, a la historia de Floricienta, protagonista de la serie del mismo nombre, interpretada por Florencia Bertotti.

La escena que lo cambió todo

Dentro de la narrativa de Floricienta, las flores amarillas representan un ideal romántico: el sueño de recibirlas como prueba de un amor sincero. Este elemento se refuerza especialmente con la canción “Flores Amarillas”, que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la serie.

La letra y la escena consolidaron la idea de que regalar flores amarillas no es solo un detalle estético, sino una declaración emocional: simboliza el deseo de un amor correspondido, alegre y casi de cuento.

De la ficción a una tradición viral

Con el auge de plataformas digitales como TikTok e Instagram, esta referencia televisiva encontró una nueva vida. Generaciones que crecieron con la serie comenzaron a replicar el gesto, mientras que nuevas audiencias adoptaron la tradición sin necesariamente conocer su origen.

Así, lo que empezó como un recurso narrativo terminó consolidándose como un ritual contemporáneo: cada Primavera, regalar flores amarillas se convierte en una forma de expresar cariño, nostalgia o incluso una esperanza romántica.

¿Dónde ver Floricienta hoy?

Para quienes buscan entender el fenómeno desde su raíz, Floricienta sigue disponible en la plataforma de HBO MAX en América Latina , además de fragmentos y episodios que circulan ampliamente en redes sociales.

Puedes acceder al servicio de HBO MAX aquí:

https://www.hbomax.com/py/es/shows/floricienta/dbcdf21b-7d1f-4e5b-a421-ceb1b69d7dd3

A más de una década de su estreno, la serie no solo conserva su lugar como un clásico juvenil, sino que ha logrado algo poco común: trascender la pantalla y convertirse en una tradición viva que florece, literalmente, cada 21 de marzo.

TG