AC/DC: Stevie Young fue ingresado en hospital de Buenos Aires; esta fue la razón

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado este jueves en Buenos Aires para someterse a una serie de estudios médicos, luego de presentar un malestar físico , informó la promotora DF Entertainment.

El músico, de 69 años, ingresó al Sanatorio Mater Dei pocos días antes del inicio de la serie de conciertos que la legendaria banda australiana ofrecerá en la capital argentina los próximos 23, 27 y 31 de marzo en el Estadio Monumental.

“Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando estudios completos”, detalló la empresa en un comunicado, en el que también aseguró que el guitarrista se encuentra “bien y de buen ánimo”.

El músico tiene “entusiasmo de subir al escenario”

Pese a la situación, la promotora descartó afectaciones en la agenda: “Stevie está estable y con entusiasmo de subir al escenario el lunes” , indicaron, en referencia al arranque de los conciertos en territorio argentino.

Stevie Young, sobrino de los fundadores de la banda, Angus Young y Malcolm Young, se integró oficialmente a AC/DC en 2014, tras el retiro de Malcolm debido a problemas de salud. Desde entonces, ha sido pieza clave en la continuidad del característico sonido del grupo.

La banda se encuentra actualmente de gira con el "tour Power Up", nombrado así por su álbum de 2020, un trabajo que marcó el regreso discográfico del grupo tras varios años de silencio y que rinde homenaje al legado de Malcolm Young. La gira ha tenido una fuerte respuesta del público a nivel mundial, con entradas agotadas en múltiples ciudades de Europa y América Latina.

En Argentina, la expectativa no ha sido menor: las tres fechas programadas en el Estadio Monumental se agotaron en tiempo récord, confirmando la vigencia de la agrupación como uno de los actos más convocantes del rock internacional.

AC/DC y Argentina, una relación cercana

Esta no es la primera vez que AC/DC visita el país sudamericano. La banda ha construido una relación cercana con el público argentino desde su primera presentación en 1996, consolidada con su regreso en 2009 durante el "Black Ice World Tour" , una serie de conciertos que quedó inmortalizada en el álbum y DVD “Live at River Plate”, grabado precisamente en el mismo estadio donde volverán a presentarse este mes.

A lo largo de los años, Argentina se ha convertido en una de las plazas más emblemáticas para la banda, destacando por la intensidad de su público y la masiva convocatoria en cada visita. La actual gira no solo reafirma ese vínculo, sino que también marca uno de los regresos más esperados del rock en la región.

Presentaciones de AC/DC

El grupo ofrecerá tres conciertos con boletos totalmente vendidos en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, los días 23, 27 y 31 de marzo , como parte de su gira mundial “Power Up Tour”.

Posteriormente, los creadores de “Thunderstruck” continuarán su recorrido en México, con presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 7, 11 y 15 de abril .

TG