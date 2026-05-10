En el pueblo imposible de “From”, donde cada noche criaturas humanoides rodean las casas esperando entrar para despedazar a quienes viven dentro, “Donna Raines” ha aprendido algo que el resto de los personajes todavía intenta descifrar: sobrevivir también implica sostener emocionalmente a otros. Mientras algunos buscan escapar y otros persiguen respuestas sobre el origen del lugar, ella organiza comida, refugios, crisis y personas aterrorizadas. La cuarta temporada de la serie, actualmente en emisión por Universal+, coloca al personaje frente a un desgaste más visible, en una historia cada vez más interesada en el miedo, la memoria y el costo del conocimiento.

Interpretada por la actriz canadiense Elizabeth Saunders, “Donna” se ha convertido en una de las figuras centrales de “From”, producción creada por John Griffin y protagonizada por Harold Perrineau. La serie sigue a un grupo de personas atrapadas en un pueblo del que nadie puede salir: cada carretera conduce nuevamente al mismo lugar y, al caer la noche, entidades con apariencia humana comienzan a merodear las calles. Los habitantes sobreviven encerrándose en sus casas protegidas por talismanes misteriosos, mientras intentan comprender qué clase de fuerza domina el sitio.

“Donna” ocupa un lugar particular dentro de ese mundo incierto, donde la realidad se desdibuja y el horror aguarda hasta en los resquicios de lo cotidiano, pero donde su personaje es un cimiento para los sobrevivientes. En entrevista con EL INFORMADOR, Saunders explicó que gran parte de su aproximación al personaje nace de la experiencia de la maternidad, y de la necesidad constante de sostener a otros incluso en momentos de desgaste personal.

“Soy madre. Y no estoy lidiando con todo lo que atraviesan los personajes en ‘From’, pero creo que la maternidad… vemos la maternidad como algo hermoso, que lo es, pero también está llena de estrés y, a veces, de desamor. Estás intentando sostener. No es solo que estés manteniendo unida a la familia, no es únicamente tu responsabilidad, pero sí intentas sacar adelante a otras personas. Y a veces tienes que ocultar un poco lo que sucede dentro de ti”, explicó.

Dentro de la serie, “Donna” lidera “Colony House”, un espacio comunitario donde decenas de habitantes intentan reconstruir cierta sensación de convivencia en medio del terror. A diferencia de otros personajes de la serie, que intentan entender y hasta enfrentarse al pueblo, “Donna” concentra sus esfuerzos en mantener a las personas vivas un día más. Para Saunders, esa postura refleja una visión profundamente vulnerable de la existencia. “Creo que Donna sabe que el mundo no es un lugar seguro. No es intrínsecamente un lugar seguro. Existen personas seguras, lugares seguros, momentos seguros, pero vivimos en vulnerabilidad. No creo que Donna lo expresara así, pero creo que sabe que siempre estamos sobreviviendo”.

El terror y la adrenalina están presentes en cada capítulo de “From”. CORTESÍA

El costo de saber

La cuarta temporada también ha colocado al personaje frente al miedo que produce descubrir demasiado sobre el pueblo y sus reglas. La serie insiste cada vez más en que acercarse a la verdad tiene consecuencias, una idea que atraviesa varios de los nuevos episodios. “Creo que, en este punto de la historia, ella teme lo que eso podría hacerle a su familia, básicamente. Hay miedo ahí, pero también creo que se ve forzada a entrar en ese miedo y desafiar algunos de sus propios caminos habituales”.

Saunders reconoció que jamás imaginó el lugar narrativo al que llegaría “Donna” cuando comenzó el proyecto años atrás, y adelantó además que la nueva temporada le permitió explorar zonas emocionales del personaje que antes permanecían cerradas. Aunque MGM+ todavía no concluye oficialmente la historia, la producción ya perfila su desenlace hacia una quinta temporada. Frente a la posibilidad de que el final de la serie se acerque, Saunders piensa en “Donna” desde un lugar más íntimo que heroico.

“Es una pregunta difícil para mí. Volviendo a la maternidad, pienso que ‘Donna’ tiene una enorme necesidad de sentirse responsable de otras personas, y eso le genera muchísimo estrés. Me gustaría que, de alguna manera, pudiera liberarse de esa presión. Que pudiera entender que tiene valor simplemente por existir”.

En los episodios recientes, “Donna” comienza a mostrar fisuras más evidentes. El personaje que durante años funcionó como uno de los puntos de estabilidad emocional del pueblo ahora enfrenta situaciones que la obligan a reaccionar de maneras distintas a las de temporadas anteriores. “Ahora enfrenta un par de desafíos muy grandes en ese sentido. Y ella los enfrenta de una manera distinta a como los habría enfrentado en la primera temporada”, dice Saunders.

Escena protagonizada por Julia Doyle junto a la actriz de origen colombiano Catalina Sandino Moreno. CORTESÍA

El pueblo sin respuestas

“From”, conforme han avanzado sus temporadas, desplazó parte de su atención del horror físico hacia una mitología más compleja. La cuarta temporada profundiza en ideas como los ciclos, las identidades repetidas y la posibilidad de que el pueblo castigue a quienes se acercan demasiado a la verdad. Después de las revelaciones del final de la tercera temporada, varios personajes comienzan a cuestionar cuánto conocimiento pueden soportar sin quebrarse.

Con cuatro temporadas construyendo lentamente el misterio del pueblo, “From” se ha consolidado como una de las producciones de horror televisivo más comentadas de los últimos años. Parte de su fuerza proviene de personajes como “Donna”: personas agotadas, heridas y conscientes de que quizá no exista una salida clara, pero que aun así siguen intentando mantener viva a una comunidad atrapada en medio de la oscuridad.