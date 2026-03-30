Celine Dion regresará a los escenarios en septiembre para su primera serie de conciertos desde que dio a conocer su diagnóstico de "síndrome de la persona rígida", luego de anunciar el lunes una residencia de cinco semanas en París.

¿Qué se sabe del regreso a los escenarios de Celine Dion este 2026?

La famosa cantante causó sensación este lunes 30 de marzo del 2026, cuando anunció que ofrecerá 10 conciertos en la Arena de La Défense de París, Francia, entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre , un importante hito luego de permanecer alejada de los escenarios desde que se dio a conocer su raro trastorno neurológico en 2022.

En un emotivo mensaje en video grabado bajo la Torre Eiffel el día de su cumpleaños 58, Dion agradeció a sus fans por el apoyo durante sus problemas de salud y expresó que se siente "fuerte" y "emocionada" por volver al escenario.

"En los últimos años, cada día que ha pasado, he sentido sus oraciones y su apoyo", afirmó. "Este año, tengo la oportunidad de verlos, de cantar para ustedes una vez más en París".

La gira titulada "Celine Dion Paris 2026", incluirá su repertorio de éxitos en inglés y francés. La producción está en manos del director creativo Willo Perron.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El registro para la preventa de entradas en París estará disponible hasta el 2 de abril, y el acceso a los boletos comenzará el 7 de abril.

¿Qué es el "síndrome de la persona rígida", el trastorno neurológico que alejó a Celine Dion de los escenarios?

Celina Dion había dejado prácticamente de lado sus presentaciones desde que canceló su gira Courage World Tour conforme su condición del "síndrome de la persona rígida" avanzaba, pero luego hizo un regreso breve en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, cantando desde lo alto de la Torre Eiffel... ¿pero qué es este trastorno y por qué la cantante se tomó una pausa?

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

De acuerdo con el National Institutes of Health, el "síndrome de la persona rígida" (SPR) es un " trastorno neurológico autoinmune raro que causa rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos en el tronco y las extremidades"; esta condición afecta principalmente a mujeres entre 30 y 60 años, provocando dificultades para caminar y caídas.

Con casi 260 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Dion sigue siendo una de las artistas más vendidas y galardonadas en la historia del pop, conocida por éxitos como "My Heart Will Go On" y "Because You Loved Me".

La Arena de La Défense, donde tendrán lugar los esperados conciertos de Celine Dion, tiene capacidad para 40 mil espectadores y albergó las competencias de natación durante los Juegos Olímpicos.

JM

