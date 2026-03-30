Netflix: Películas y series que eliminan esta semana del 31 de marzo al 5 de abril

Con el cierre de marzo y el inicio de abril, el catálogo de Netflix vuelve a renovarse, y no solo con nuevos estrenos, sino también con la salida de varias películas y series. Como parte de la rotación habitual de la plataforma, algunos títulos se despiden para dar paso a nuevos contenidos, lo que representa la última oportunidad para que los suscriptores los disfruten antes de que desaparezcan.Entre el 31 de marzo y el 5 de abril, distintas producciones dejarán de estar disponibles, por lo que es un buen momento para revisar la lista, ponerse al día con pendientes o revivir esas historias que marcaron tendencia dentro del servicio.Te compartimos las películas y series que se van esta semana:MF