Netflix: Películas y series que eliminan esta semana del 31 de marzo al 5 de abril

Con el cierre de marzo y el inicio de abril, el catálogo de Netflix vuelve a renovarse, y no solo con nuevos estrenos, sino también con la salida de varias películas y series.

Como parte de la rotación habitual de la plataforma, algunos títulos se despiden para dar paso a nuevos contenidos, lo que representa la última oportunidad para que los suscriptores los disfruten antes de que desaparezcan.

Entre el 31 de marzo y el 5 de abril, distintas producciones dejarán de estar disponibles, por lo que es un buen momento para revisar la lista, ponerse al día con pendientes o revivir esas historias que marcaron tendencia dentro del servicio.

Te compartimos las películas y series que se van esta semana:

31 de marzo

Dexter - serie

Los juegos del hambre: En llamas - película

Vida - Serie

Pablo, apóstol de Cristo - película

Venom - película

Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 1) - Película

Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 2) - Película

Alfa - película

Fate/Apocrypha - serie

Robocar Poli - serie

Karate Kid 4: La nueva aventura - película

1 de abril

Toro salvaje - película

Cuando los hermanos se encuentran - película

Pedro el escamoso - serie

Yo antes de ti - película

Mr. Holmes - película

Encontrando tu voz… - película

Legalmente rubia - película

Ellas mandan - película

Estación zombie 2: Península - película

Un espía y medio - película

Amores prohibidos - película

Frank and Cindy - película

Orgullo, prejuicio y zombies - película

Dos locas en fuga - película

Legalmente Rubia 2 - película

Francotirador: Misión secreta - película

Safari - película

2 de abril

Demetri Martin: Demetri Deconstructed - película

Justo a tiempo - serie

3 de abril

Las brujas - película

Parque mágico - película

Alucinaciones - película

4 de abril

Crimen perfecto - película

Una película de miedo

Scary movie 3: No hay dos sin 3 - película

Scary Movie 2: Otra película de miedo

Holmes y Watson... elemental - película

MF