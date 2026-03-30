Lunes, 30 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Netflix: Películas y series que eliminan esta semana del 31 de marzo al 5 de abril

Algunos títulos se despiden para dar paso a nuevos contenidos, lo que representa la última oportunidad para que los suscriptores los disfruten antes de que desaparezcan

Por: Moisés Figueroa

Con el cierre de marzo y el inicio de abril, el catálogo de Netflix vuelve a renovarse, y no solo con nuevos estrenos, sino también con la salida de varias películas y series. Pixabay

Con el cierre de marzo y el inicio de abril, el catálogo de Netflix vuelve a renovarse, y no solo con nuevos estrenos, sino también con la salida de varias películas y series. Pixabay

Con el cierre de marzo y el inicio de abril, el catálogo de Netflix vuelve a renovarse, y no solo con nuevos estrenos, sino también con la salida de varias películas y series. 

Como parte de la rotación habitual de la plataforma, algunos títulos se despiden para dar paso a nuevos contenidos, lo que representa la última oportunidad para que los suscriptores los disfruten antes de que desaparezcan.

Entre el 31 de marzo y el 5 de abril, distintas producciones dejarán de estar disponibles, por lo que es un buen momento para revisar la lista, ponerse al día con pendientes o revivir esas historias que marcaron tendencia dentro del servicio.

Te compartimos las películas y series que se van esta semana:

31 de marzo

  • Dexter - serie
  • Los juegos del hambre: En llamas - película
  • Vida - Serie
  • Pablo, apóstol de Cristo - película
  • Venom - película
  • Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 1)  - Película
  • Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 2) - Película
  • Alfa - película
  • Fate/Apocrypha - serie
  • Robocar Poli - serie
  • Karate Kid 4: La nueva aventura - película

1 de abril

  • Toro salvaje - película
  • Cuando los hermanos se encuentran - película
  • Pedro el escamoso - serie
  • Yo antes de ti - película
  • Mr. Holmes - película
  • Encontrando tu voz… - película
  • Legalmente rubia - película
  • Ellas mandan - película
  • Estación zombie 2: Península - película
  • Un espía y medio - película
  • Amores prohibidos - película
  • Frank and Cindy - película
  • Orgullo, prejuicio y zombies - película
  • Dos locas en fuga - película
  • Legalmente Rubia 2 - película
  • Francotirador: Misión secreta - película
  • Safari - película

2 de abril 

  • Demetri Martin: Demetri Deconstructed - película
  • Justo a tiempo - serie

3 de abril

  • Las brujas - película
  • Parque mágico - película
  • Alucinaciones - película

4 de abril

  • Crimen perfecto - película
  • Una película de miedo
  • Scary movie 3: No hay dos sin 3 - película
  • Scary Movie 2: Otra película de miedo
  • Holmes y Watson... elemental - película

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones