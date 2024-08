Celine Dion denuncia que Trump usó la canción 'My Heart Will Go On' sin autorización

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump enfrenta problemas "titánicos" con la cantante Celine Dion, luego de que utilizara una de las canciones más populares de la estrella en un mitin político.

El equipo de Celine y su sello discográfico, Sony Music Entertainment, publicaron hoy, sábado 10 de agosto, un comunicado a través de redes sociales en donde criticaron el "uso no autorizado del video, grabación, interpretación musical y la imagen" de la famosa cantando "My Heart Will Go On" en un evento de Montana, al noroeste de Estados Unidos, donde también estuvo presente el polémico senador J. D. Vance.

En la red social de X, se viralizó el momento en que comienza a sonar el tema relacionado con la película de James Cameron, "Titanic", mientras se oye el grito emocionado de los seguidores de Trump.

"Dion no aprueba este o cualquier otro uso similar (para sus canciones)", se añade en el documento oficial emitido.

Los colaboradores de la artista no pudieron evitar señalar con ironía que "My Heart Will Go On" es la banda sonora de una película que aborda una de las mayores tragedias humanas.

"… ¿Y de verdad, ESA canción?", concluyeron.

Algunos internautas señalaron que también hubo canciones como las de "El Rey León" entre otras más convencionales.

Según medios internacionales, no es la primera vez que la voz de Celine se escucha en una reunión de este tipo; ya había sucedido durante la recta final de la campaña de Trump en noviembre de 2020 en Carolina del Norte.

El portal estadounidense TMZ informó que Kamala Harris, quien también busca la presidencia, ha evitado el uso de la imagen de celebridades en su campaña para no ser percibida como parte de un "evento liberal de Hollywood".

