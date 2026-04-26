La expansión del anime como fenómeno cultural internacional ha transformado la manera en que se producen y consumen las historias animadas, y México es uno de los territorios más significativos dentro de ese mapa global. Desde hace décadas, el país ha construido una relación estrecha con la animación japonesa, primero a través de la televisión abierta y, más recientemente, mediante plataformas digitales que permiten seguir los estrenos casi de manera simultánea con Japón. Ese vínculo ha dado forma a una comunidad amplia y activa, integrada por miles de espectadores que esperan cada nueva temporada, comentan episodios y convierten a los personajes en parte de su vida cotidiana.

Esa relación cultural entre dos países geográficamente distantes, pero conectados por la imaginación y la narrativa, fue uno de los temas centrales en la conversación que EL INFORMADOR sostuvo con el equipo japonés del anime Hell's Paradise y con la actriz de voz de Yomi no Tsugai , durante su participación en actividades de la CCXP México 2026, una sesión organizada por Crunchyroll, donde compartieron su visión sobre la construcción narrativa, la producción contemporánea y la relación emocional entre personajes y espectadores.

Para los creadores japoneses, el crecimiento internacional del anime implica una responsabilidad distinta frente al público. Ya no se trata únicamente de producir contenidos para el mercado japonés, sino de construir historias capaces de dialogar con espectadores de distintas culturas. “El anime ahora se ve en todo el mundo casi al mismo tiempo, y eso cambia completamente la manera en que trabajamos”, explicó el productor Wataru Kawagoe. “Tenemos que prepararnos con mucha anticipación y pensar desde el inicio en cómo la historia será entendida por audiencias internacionales”.

La directora Kaori Makita explicó que el reto principal fue construir un relato en el que la violencia no se redujera a un espectáculo visual, sino que funcionara como una herramienta narrativa . “La acción es importante porque el conflicto forma parte de la historia, pero dentro de cada batalla deben verse los verdaderos sentimientos y las emociones de los personajes”, señaló. “Siempre traté de que el público pudiera entender lo que cada personaje estaba viviendo por dentro, incluso en los momentos más intensos”.

La emoción como núcleo de la acción

Para Makita, el trabajo de dirección implicó coordinar a un equipo amplio de animadores con distintas habilidades técnicas. Algunos se especializan en secuencias de combate, mientras que otros se enfocan en la expresión emocional o en el ritmo narrativo de las escenas. La realizadora explicó que su responsabilidad consistió en mantener la coherencia emocional de la historia desde las primeras etapas del proceso creativo.

“Durante la revisión del guion y del storyboard, me concentré en ajustar la manera en que se mostraban los sentimientos de los personajes”, comentó. “Incluso cuando hay una batalla, lo más importante es que el espectador comprenda por qué están luchando y qué están sintiendo”.

Uno de los temas centrales en la nueva etapa de la serie es la idea de la unión entre individuos que comparten un objetivo común. Según la directora, la narrativa no pretende mostrar una amistad inmediata, sino un proceso gradual de confianza . “No es una relación que se construya desde la simpatía, sino desde la necesidad”, explicó. “Los personajes se unen porque quieren sobrevivir, y esa experiencia los obliga a confiar unos en otros”.

La producción en la era de la distribución global

El productor de animación Wataru Kawagoe señaló que la internacionalización del anime ha modificado profundamente la logística de producción. La transmisión simultánea en múltiples países exige una coordinación constante entre equipos técnicos y creativos. “Antes podíamos trabajar con más flexibilidad, pero ahora debemos planificar todo con mucha anticipación”, explicó. “Los episodios tienen que entregarse antes que en el pasado, porque las plataformas necesitan tiempo para preparar los doblajes y los subtítulos en distintos idiomas”.

El productor añadió que esa dinámica ha incrementado la complejidad del proceso creativo y también subrayó que la presión por mantener estándares altos ha crecido en los últimos años. “Cada animador tiene habilidades distintas”, afirmó. “Algunos son especialistas en escenas de acción y otros en momentos emocionales, y mi trabajo consiste en asignar correctamente las tareas para garantizar la calidad de cada episodio. Todos los episodios son importantes”, dijo. “No podemos bajar la calidad, incluso cuando el calendario es muy exigente”.

¿De qué trata Hell's Paradise?

Hell's Paradise es un anime ambientado en el Japón feudal que sigue a Gabimaru, un ninja condenado a muerte que recibe una oportunidad inesperada: obtener el perdón si logra encontrar el elixir de la inmortalidad en una isla misteriosa. El territorio al que es enviado está habitado por criaturas desconocidas y fuerzas sobrenaturales, lo que convierte la misión en una experiencia de supervivencia extrema.

La historia combina acción, elementos fantásticos y reflexiones sobre la vida, la muerte y la identidad , mientras los personajes enfrentan decisiones morales que modifican sus vínculos y su percepción del mundo.

CORTESÍA/ Crunchyroll.

La voz como identidad del personaje

La dimensión emocional del anime también se construye a través del doblaje y de la actuación vocal, un proceso que define la manera en que el público percibe a los personajes. La actriz japonesa Yume Miyamoto, quien interpreta a “Asa” en Yomi no Tsugai, explicó que su trabajo comienza mucho antes de la grabación en estudio, en un ejercicio de comprensión emocional que busca darle profundidad al personaje.

“Yo trabajo un poco más allá de la voz. Primero trato de entender los sentimientos y la personalidad del personaje, y a partir de esas emociones construyo el tono que lo define”, señaló. “No se trata solamente de hablar o de interpretar un guion, sino de transmitir lo que el personaje está viviendo, lo que teme, lo que desea y lo que está pensando en cada momento”.

La intérprete explicó que el proceso creativo implica imaginar la vida interior del personaje para que la voz refleje esa complejidad . “Cuando interpreto a un personaje, pienso en sus emociones antes que en el sonido de su voz. Esos sentimientos son los que me permiten crear un tono auténtico y construir una identidad que el público pueda reconocer”, comentó.

Durante su visita a México, Miyamoto también observó diferencias claras entre el comportamiento del público japonés y el latinoamericano, especialmente en la forma en que reaccionan ante los personajes y las historias. “El público mexicano es muy expresivo y muy apasionado”, explicó. “En Japón las reacciones suelen ser más silenciosas, pero aquí las personas reaccionan con entusiasmo, con energía y con mucha emoción. Esa forma de responder a las historias nos hace sentir una conexión muy directa con la audiencia”.

La actriz añadió que el contacto con el público fuera de Japón permite dimensionar el alcance internacional del anime y comprender la fuerza cultural que ha adquirido en países como México. “Me sorprendió ver cuántas personas conocen a los personajes y se identifican con ellos”, dijo.

Un lenguaje que atraviesa fronteras

Más allá de los aspectos técnicos, los creadores japoneses coincidieron en que el anime se ha convertido en un lenguaje cultural común entre países distintos. Las historias, aunque se desarrollen en mundos imaginarios, abordan emociones universales que permiten al público identificarse con los personajes. La actriz explicó que la diversidad de personajes y escenarios es una de las razones por las que estas narrativas logran conectar con espectadores de distintas culturas. “El anime permite mostrar situaciones que no existen en la vida cotidiana”, señaló. “Eso hace que las personas puedan experimentar emociones nuevas y descubrir perspectivas diferentes”.

Para los creadores, esa capacidad de generar identificación emocional es el principal motor de la industria . “La tecnología y la producción son importantes”, concluyó Kawagoe, “pero lo que realmente sostiene una historia es la emoción que logra transmitir”.

SV