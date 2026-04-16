Cazzu protagoniza esta película argentina que se estrena HOY en el cine: de qué trata

Cazzu sumará un nuevo reto a su trayectoria al incursionar en la actuación. Luego de consolidarse en la música y de publicar su primer libro, “Perreo: una revolución”, ahora encabezará el proyecto “Risa y la cabina del viento”.

Sin embargo, su acercamiento al cine no es reciente. Antes de alcanzar reconocimiento como cantante, Cazzu estudió cine en San Miguel de Tucumán al concluir la preparatoria, y más tarde cursó Diseño Multimedia en Buenos Aires.

La película, una producción original de Netflix, se estrenará este 16 de abril en cines de Argentina. Aunque aún no se confirma su llegada a otros países (en la pantalla grande ), se espera que más adelante esté disponible en la plataforma de streaming a nivel global.

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“Risa y la cabina del viento” ya ha tenido un recorrido destacado en festivales, donde obtuvo premios a Mejor Película y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Mar del Plata, además del Premio del Público en el Festival La Fiesta del Cine de Francia.

El filme fue escrito por Pablo Minces y Juan Cabral, quien también lo dirige, con producción de Flora Fernández Marengo. En el elenco participan Elena Romero, Cazzu, Diego Peretti, Joaquín Furriel, Gustavo Garzón, Fabián Casas, Silvina Sabater, Manuel Da Silva y Graciela Borges.

Uno de los elementos que más llama la atención es su música. A diferencia de lo que podría esperarse con Cazzu en el reparto, el soundtrack está a cargo de Babasónicos, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino.

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¿De qué trata “Risa y la cabina del viento”?

La historia sigue a Risa, una niña de diez años que vive en una zona apartada de Ushuaia junto a su madre, Sara, quien trabaja todo el día. Durante las vacaciones, la mujer deja a su hija al cuidado de un vecino que enfrenta problemas de depresión y alcoholismo.

En ese contexto, la niña comienza a sentirse atraída por una cabina telefónica aparentemente abandonada. Pronto descubre que desde ahí puede escuchar las voces de personas fallecidas, quienes le piden ayuda a cambio de permitirle comunicarse con su padre, quien murió en un trágico incendio.

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